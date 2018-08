Ce înseamnă dacă strângi puternic mâna persoanelor pe care le saluți

10:10

Sfânta Maria, 15 august. An de an, pe 15 august, creştin-ortodocşii şi cei catolici serbează una dintre cele mai mari sărbători ale bisericii creştine, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mare sau Sântămăria Mare, scrie realitatea.net. Sfânta Maria, 15 august. Adormirea Maicii Domnului. Una dintre cele mai mari sărbători creștine din an, Sfânta Maria, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfânta Maria […]