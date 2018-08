Peste 300 de preoți din SUA, acuzați de pedofilie. Ancheta conține cel puțin 1.000 de victime

19:30

Fernando Alonso se retrage din Formula 1 la finalul acestui sezon. Pilotul spaniol în vârstă de 37 de ani a anunţat că a decis să pună punct unei cariere de excepţie, care a început în 2001, când a debutat la volanul unui Minardi la Marele Premiu al Australiei. „După 17 ani minunaţi în acest sport am decis să fac o schimbare şi să merg înainte. Am luat această decizie în urmă cu câteva luni şi este una fermă. Mai sunt câteva Mari Premii în acest sezon şi am de gând să le abordez cu mai multă det...