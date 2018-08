Sindicatele solicită o minivacanţă la sfârşitul lunii august

08:45

Ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău // LIVE Previous article Instructor auto, depistat de ofițerii INP beat în timpul orei practice You may also like Mișmașuri cu „Stalinskii Prud” din Taraclia. Patru persoane, reținute pentru escrocherie VIDEO // Traficanți de droguri reținuți de polițiști. Printre ei doi militari și un fost polițist Doi foști condamnați din Sărata Galbenă, reținuți pentru 30 de zile Unimedia s-a prăbușit DRAMATIC după ce a fost preluată de Filat! Vezi statisti...