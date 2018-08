Lipsă de transparenţă în achiziţiile publice de la Orhei, raport

10:20

245 de companii autohtone şi străine din domeniul tehnologiei informaţiei au aderat la primul parc IT din ţara noastră – „Moldova IT Park”, începând cu 1 ianuarie curent, ceea ce constituie mai mult de jumătate din companiile cu profil IT din ţară, se menţionează într-un comunicat de presă emis de Guvern.