In memoriam: Chipul actorului Mihai Curagău, imortalizat pe timbre și plicuri poștale

Iata ce spune culoarea preferata despre tine. Galben stralucitor Ai o imaginatie bogata, esti energic si binedispus. Ai un simt al umorului dezvoltat, o fire spontana si optimista. Ai tendinta de a fugi de responsabilitati. Galben curry Iti place viata si vrei sa te mentii tot timpul sanatos. Ai grija de tine si de cei din jurul tau, insa in unele momente puterea si succesul tau din punct de vedere financiar ii pot coplesi. Verde trifoi Esti o persoana echilibrata si calma. Esti foarte fericit cand ii poti ajuta pe altii si de multe ori te implicit in aplanarea conflictelor. Pentru ca iubesti oamenii foarte mult, poti fi ranit de unii dintre ei. Verde muschi de pamant Nu ai nicio problema in a lua decizii. Crezi cu tarie in convingerile tale si reusesti sa ii faci si pe altii sa-ti impartaseasca opiniile. Persoanele din jurul tau stiu ca esti un om pe care se pot baza. Albastru paun Esti rabdator si serios, iti place sa cauti, sa explorezi, insa de multe ori iti este frica de ce vei descoperi. Cateodata dai dovada de inflexibilitate, insa iti revii repede. Esti loial si empatic. Albastru inchis Esti traditionalist si conservator, cel putin in aparenta. In interiorul sufletului tau, tanjesti dupa o rebeliune. Esti destul de misterios si nu te intereseaza popularitatea. Albastru deschis Esti adeptul stilului clasic, romantic. Te indragostesti usor, iar oamenii te considera atragator. Unii ar spune despre tine ca esti tacut, insa, de fapt, tu te gandesti de mai multe ori inainte de a spune ceva, pentru ca esti omul solutiilor, nu al vorbelor. Albastru lac Esti atragator, comunicativ, ai ochi frumosi si expresivi. Una dintre cele mai mari calitati ale tale este iubirea fata de oameni. Esti atent la emotiile si sentimentele tale si ii incurajezi si pe ceilalti sa fie atenti la ale lor. Mov sfecla Oamenii iubesc sa fie in jurul tau datorita calitatilor de simpatie si empatie. Ai darul de ai face pe oameni sa se simta importanti, iar vorbele tale sunt inspirationale pentru cei din jurul tau. Mov pruna Stii tot timpul cum sa te imbraci astfel incat sa iti stea bine. Esti incantator, iar reactia celorlalti este foarte importanta pentru tine. Cand esti intr-o stare proasta, ai tendinta sa vezi numai lucrurile negative. Roz fuchsia Esti curajos si pasional, jucaus si spiritual. Esti stapan pe tine si pe fortele tale si nu ai nicio problema in a lua decizii si a trece la fapte. Nu uita ca drumul este de multe ori mai important decat obstacolele pe care le intalnesti in cale. Roz deschis Esti obisnuit sa spui tot timpul vorbele potrivite, iar prietenii te apreciaza pentru asta. Ai un zambet incantator si n-ar fi rau sa zambesti cat mai des. Fii mai tolerant cu tine insuti si nu te judeca prea aspru atunci cand gresesti. Portocaliu mac Iti plac petrecerile, insa ai si o latura sentimentala si sensibila. Esti destul de pesimist in ceea ce priveste visurile si realizarile tale, insa ai o deschidere larga spre inovatii. Portocaliu papaya Ai o abilitate deosebita de a repara lucrurile sau de a remedia diverse conflicte. Esti un salvator al oamenilor aflati in dificultate si un aparator desavarsit al persoanelor defavorizate. Rosu capsuna Esti o persoana norocoasa si oportunitatile ti se ivesc ca prin farmec. Atragi oamenii potriviti la locul potrivit, esti deschis si entuziast in orice faci. Rosu Stii cine esti si ce vrei. Popularitatea, banii si puterea sunt de partea ta. Esti foarte generos cu prietenii tai. Iti plac petrecerile, in special daca le organizezi tu. Esti perfectionist si iti sustii cu tarie punctele de vedere. Maro ciocolata Te simti bine in pielea ta si ai foarte bine picioarele infipte in pamant. Te bucuri de viata, indiferent ce-ti aduce ea, iar atunci cand nu-ti place ceva faci tot posibilul sa schimbi situatia pe placul tau. Maro punga de hartie Esti tot timpul ghidat de constiinta si nu iei nicio decizie care sa-i afecteze pe ceilalti. Stii cand sa fii flexibil si cand sa nu renunti la ideile tale. Kaki Esti de profesie activist si esti convins ca ai puterea de a schimba lumea. Esti iubit si admirat de prieteni, insa ar trebui sa inveti sa te apreciezi si sa te iubesti si tu insuti. Gri ciment Vrei sa faci lumea un loc mai bun pentru toti. Ai o credinta puternica si un efect de calmare extraordinar asupra prietenilor. Negru Esti emotiv si foarte loial prietenilor tai. Esti disciplinat si serios. Ai abilitatea de a studia trecutul si de a intelege de ce anume s-au intamplat anumite evenimente si ce ai de invatat din ele.