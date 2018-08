Călătoriile cu trenul Chișinău - Iași vor fi cu 20 de minute mai rapide și cu 42 de lei mai ieftine

10:20

Viena a fost desemnată cel mai bun oraş pentru locuit în 2018 în topul The Economist Intelligence Unit, depăşind oraşul australian Melbourne, care a ocupat prima poziţie în ultimii şapte ani, scrie The Guardian, citat de digi24.ro. Urcarea pe primul loc a Vienei este în strânsă legătură cu numărul scăzut de atacuri teroriste din Occident în acest an precum şi de rata scăzută a infracţionalităţii.