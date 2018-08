Patrice LUSCAN a fost ales Presedinte al Asociatiei Internationale de Asigurari de Credite si Garantii

11:00

Asociatia Asiguratorilor Britanici (ABI - Association of British Insurers) ii sfatuieste pe britanici ca, inainte de a pleca intr-o calatorie, sa incheie o asigurare medicala, arata cotidianul britanic The Mirror, in editia online. Recomandarea ABI vine in contextul in care, in 2017, turistii britanici au avut nevoie de interventii medicale de urgenta ale caror costuri totale au fost de peste 200 de milioane de lire sterline, potrivit unui studiu al asociatiei.