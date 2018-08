LA FUNDUL SACULUI: În Rusia, cursul rublei a ajuns la cea mai mică valoare din ultimii doi ani

12:45

Carina Turcan, femeia de afaceri originara din Republica Moldova, arestata in Rusia pentru spionaj ramane dupa gratii. Judecatorii din Moscova i-au prelungit mandatul de arest pana 14 noiembrie. Avocatul a declarat pentru Interfax ca Turcan, nascuta in Moldova dar care in prezent are cetatenie rusa si romana, este acuzata ca, incepand din 2004, a inceput sa coopereze in secret cu serviciile de la Chisinau. Turcan a respins acuzatiile si spune ca s-a dorit indepartarea ei din consiliul de adminis...