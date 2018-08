Epidemie în Sri Lanka. Peste 34.000 de persoane au fost afectate de febra denga

07:00

Snoop Dogg va debuta în teatru în toamna acestui an într-un spectacol intitulat „Redemption of a Dogg”, în care rapperul american va juca alături de Tamar Braxton, sora celebrei cântăreţe R&B Toni Braxton, informează BBC. Articolul „Redemption of a Dogg”. Snoop Dogg va debuta în teatru în toamna acestui an apare prima dată în #diez.