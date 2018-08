„Jaful secolului” - un film realizat de simpatizanții Platformei Demnitate și Adevăr ce a rulat luni seară în față la CNA

13:45

Mai jos va prezentam o lista a celor mai comune cauze a durerilor de cap. Greutatea corporala poate cauza dureri de cap: Un studiu recent a scos la iveala faptul ca femeile cu o obezitate medie (Indice Masa Corporala – IMC – de 30) au un risc crescut cu pana la 35% de a avea dureri de cap decat femeile cu un indice de masa corporala mai scazut. Obezitatea severa, IMC de 40, creste sansele cu pana la 80% de a dezvolta dureri de cap. Propria-ti personalitate poate fi poate fi vinovata pentru durerile de cap: Anumite trasaturi ale personalitatii umane, printre acestea numarandu-se rigiditatea, introvertirea, obsesia, sunt vinovate pentru declansarea durerilor de cap. In cazul in care una dintre aceste lucruri te caracterizeaza ar trebui sa iei in calcul inceperea unui program de relaxare. Durerile de cap pot fi declansate si de orgasm: Chiar daca pare greu de crezut, un studiu a concluzionat ca 46% dintre cei care se plang ca sufera de dureri de cap au declarat ca sexul a fost factorul declansator. De obicei, aceasta este doar o durere cauzata de extenuare, asemanatoare celei suferita de alergatorii profesionisti sau cei care ridica greutati; poti simti o durere surda care creste in intensitate in timpul preludiului, sau pur si simplu sa se declanseze durerea brusc in apropierea sau in timpul orgasmului. In anumite cazuri, durerile de cap pot fi cauzate de o tumoare sau anevrism. Pentru cei mai multi dintre oameni sexul este total sanatos. Weekend-ul poate fi vinovat de durerile de cap: Durerile de cap pot fi declasate de intreruperea rutinei la finalul saptamanii. Este adevarat ca toata saptamana ti-ai dorit sa vina ziua de sambata sis a ramai in pat pana la amiaza, insa din aceasta cauza s-ar putea sa te doara capul. Tocmai de aceea este indicat sa mentii programul normal de somn, in final te vei simti mult mai odihnit decat daca iti petreci intreaga zi in pat.