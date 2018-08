Un avion cu pasageri a aterizat forțat în apropierea localității Feștelița, raionul Ștefan Vodă

15:00

Aprofundarea și extinderea dialogului politic și comercial-economic cu India, inițierea unor parteneriate de colaborare în diferite domenii, precum și chestiunile legate de deschiderea unei misiuni diplomatice la New Delhi vor fi discutate, în perioada 10 – 15 august, de ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, cu oficialii indieni în cadrul vizitei de lucru […] The post Ministrul de Externe Tudor Ulianovschi întreprinde o vizită de lucru în India appeared first on Moldova.org.