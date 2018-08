Doi judocani din Hâncești s-au remarcat la Cupa Europei

13:10

0 vizualizări Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în comun cu ofiţerii Serviciului Vamal desfăşoară urmărirea penală pe faptul... The post (FotoVideo) Contrabandă de circa 8 milioane de lei la vama Leușeni appeared first on Hîncești 24 Online.