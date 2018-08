Tragic! Două fete din Edineț s-au înecat în râul Lopatnic

12:10

Încă un cetățean moldovean traumatizat în accidentul produs în apropiere de regiunea Kaluga urmează a fi adus în Republica Moldova. Reprezentantul SMURD va ajunge astăzi în Federația Rusă pentru a prelua pacientul. Al cincilea traumatizat este un tânăr în vârstă de 20 de ani, care a suportat diverse traume în urma impactului. Acesta va fi […] The post Al cincilea moldovean, rănit în accidentul din Kaluga, va fi adus la Chișinău. Este un tânăr de 20 de ani appeared first on Moldova.org.