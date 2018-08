România este îndemnată să reconsidere recentele modificări la legile justiției

19:20

Un tren de marfă a căzut de pe un pod care s-a rupt în apropiere de Craiova, transmite televiziunea Digi24. Potrivit sursei citate, podul s-a rupt sub greutatea garniturii de tren. Prefectul de Dolj susține că podul era in reparatie si ca se stia ca are probleme. Trenul de marfa apartine unui operator privat, iar mecanicul de locomotiva era sub influența alcoolușui. O parte dintre vagoane sunt căzute în râpă iar traficul feroviar este blocat în zonă. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj precizează că nu s-au înregistrat victime.