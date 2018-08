Persoanele cu dizabilităţi din Moldova nu pot beneficia de maşini de taxi

18:00

"Eu cred că este normal, logic, de bun simț și legal ca pentru un contract aflat în derulare care are nevoie de plăți și pentru a respecta ceea ce s-a angajat cu partea de constructori și pentru un obiectiv atât de important pentru întreaga noastră țară această Catedrală, să alocăm bani pentru ca în luna noiembrie să fie prima slujbă, cum s-a promis de către Patriarhie, a acestui nou lăcaș de cult, într-un an Centenar și așa mai departe. Este o abordare logică corectă. Și în 2015 când era ministru de finanțe, al rectificarea din vară am alocat o sumă de 25 de milioane lei pentru lăcașul de cult Catedrala Neamului", a declarat marți Eugen Teodorovici pentru Digi24.Cu toate acestea, Teodorovici nu era atât de convins atunci trecut, când a declarat că Biserica ar trebui impozitată. Declarațiile a fost făcute în calitate de consilier al fostului premier Mihai Tudose, iar a două zi după ce au fost făcute acesta a fost eliberat din funcție.