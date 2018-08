Un bărbat a fost reținut pentru omorul fratelui său

10:30

Jakarta, capitala Indoneziei, are o populație de 10 milioane de oameni. Cercetătorii sunt de părere că întregul oraș va fi sub ape până în 2050 dacă nu se vor lua măsuri pentru a stopa acest fenomen, scriu cei de la BBC. Așezată pe teren mlăștinos lângă Marea Java, cu 13 râuri care o traversează, capitala Indoneziei este adesea inundată, fapt care nu ar trebui să mire pe nimeni. Însă experții susțin că nu se mai poate vorbi doar de inundații, de vreme ce întregul oraș dispare sub ape. ,,Potențialul ca Jakarta să dispară sub ape nu este un subiect de glumă”, spune Heri Andreas, care a studiat fenomenul de surpare a solului din Jakarta în ultimii 20 de ani la Institutul pentru Tehnologie Bandung. ,,Dacă ne uităm la modelele construite de noi, până în 2050 aproximativ 95% din suprafața capitalei va fi scufundată.” Nordul Jakartei s-a scufundat 2,5 metri în 10 ani și continuă să se scufunde cu aproximativ 25 cm în fiecare an, de două ori media globală pentru orașele de coastă, scrie hotnews.ro.