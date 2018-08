Un moldovean, rănit în tragicul accident din regiunea Kaluga, a decedat în spital. Ofițerii IGSU s-au deplasat în Rusia

20:20

Un cuplu din sudul R. Moldova a lucrat toată viața în străinătate, însă acum trei ani a decis să revină acasă, la copii. Pentru a-și asigura existența, familia Cîvîrjic a înființat propria prisacă, iar datorită suportului Uniunii Europene, a început să producă miere cu nuci. Acum trei ani, soţii Gheorghe şi Tatiana Cîvîrjic au decis […]