Circa 500 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor de pădure din Grecia

Totodată, Festivalul Tineretului 2018 a avut ca scop principal susținerea candidaturii Chișinăului pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2021. În cadrul evenimentului, care s-a desfășurat pe strada pietonală, organizațiile de tineret din țară și-au prezentat oportunitățile prin intermediul unor activități interactive. De asemenea, au fost organizate paneluri de discuție, ateliere și și expoziții, iar în scenă au evoluat artiști, transmite IPN. Evenimentul este organizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, UNICEF Moldova și UNFPA Moldova. Președintele Consiliului, Valeriu Drăgălin, a declarat în cadrul deschiderii că tinerii reprezintă o resursă valoroasă, care trebuie să se regăsească printre prioritățile autorităților. Potrivit lui, în condițiile în care sondajele arată că mulți dintre tineri își doresc să plece peste hotare invocând printre motive corupția, reforme eșuate etc., este cazul să se investească mai mult în sectorul de tineret. Valeriu Drăgălin a mai spus că Festivalul nu este doar despre distracție, dar și despre abordarea și elucidarea problemelor cu care se confruntă tinerii. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Radu Rebeja, a menționat că tinerii reprezintă circa 30% din populația țării și reprezintă o forță mare și o resursă inepuizabilă pentru societate. Această resursă are nevoie de suportul celorlalți actori – stat, sectorul privat, societatea civilă. Funcționarul a dat asigurări că tinerii rămân o prioritate pentru Guvern, deoarece anume tinerii sunt nu doar viitorul, dar și prezentul Republicii Moldova. Reprezentanta adjunctă UNICEF Moldova, Margarita Tileva, a spus că Festivalul se desfășoară în contextul tematicii Zilei Internaționale a Tineretului „Spații sigure pentru tineri”. și aceste spații, indiferent dacă sunt civice, publice, digitale sau fizice, sunt esențiale pentru a permite tinerilor să se implice, să participe și să se simtă parte a comunității din care vin. Oficiala a notat că este vorba despre trei aspecte. Primul ține de siguranța tinerilor dincolo de pereții casei – cu prietenii, în stradă, la școală, locuri unde aceștia se pot confrunta cu intimidare, lipsă de toleranți și se încearcă încurajarea și cultivarea respectului și a toleranței față de semeni. Un alt aspect se referă la siguranța în mediul online, unde tinerii se pot confrunta cu hărțuire, mesaje cu tentă sexuală etc. În acest sens, tinerilor li se explică modalitățile cum se pot proteja de asemenea cazuri și în ce mod le pot raporta. Al treilea aspect presupune un apel către autorități pentru a depune eforturi spre fortificarea consiliilor tinerilor la nivel local, astfel încât aceștia să se implice în procesul decizional etc. Reprezentanta adjunctă ad-interim UNFPA Moldova, Visare Mujko-Nimani, a declarat că tinerii trebuie să beneficieze de spații sigure, pentru că acesta este dreptul fiecăruia. Aceste spații sigure sunt necesare pentru a petrece timpul liber, pentru dezvoltare și educație, dar și pentru participare la nivelul comunității. Oficiala a mai spus că UNFPA susține dezvoltarea centrelor de tineret în întreaga țară pentru a le transforma în spații sigure, care să ofere resurse utile și servicii de calitate pentru dezvoltarea tuturor tinerilor, inclusiv a celor cu oportunități reduse. Astfel, în câțiva ani, urmează să activeze centre de tineret puternice, care să ajute tinerii să se dezvolte într-un mediu incluziv și prietenos. Festivalul Tineretului reprezintă și o platformă de susținere a candidaturii orașului Chișinău pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului pentru anul 2021. În acest an, Chișinăul este unul dintre cele cinci orașe finaliste la concursul desfășurat pentru a obține titlul. Silvia Canațui, șefa Secției educație din cadrul Direcției generale educație, cultură, tineret și sport, a felicitat organizatorii Festivalului și tinerii, dorindu-le să nu-și piardă avântul pe care îl au. De asemenea, Silvia Canațui a menționat că Direcția susține și promovează proiectele tinerilor. Un exemplu în acest sens este încercarea de a obține proiectul „Capitală Europeană a Tineretului”, astfel încât Chișinău să ajungă în 2021 o capitală europeană.