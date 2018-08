La Chișinău au fost organizate acțiune de solidarizare cu protestatarii pașnici de la București

09:20

Am zis că nu mai spun bancuri, dar uneori nu mă pot abține. Cred că nu mulți îl știu pe cel cu țăranul care duce vaca la piață și acolo o critică în tot felul: că nu dă lapte, că dă din picioare, că împunge, că e rea. Până un client îi spune: „Măi, omule, cu așa cuvinte nu mai vinzi tu vaca asta”. Țăranul îi răspunse foarte hotărât: „N-am adus-o s-o vând, am adus-o să o fac de rușine!”