Horoscop 13 august 2018. O zi de vis pentru una dintre zodii!

În urma competiției Miss Elegant Universe 2018 desfasurate in Beirut, Liban in 05-06 august 2018 reprezentanta Moldovei Mirabela Bogdan delegata de catre agentia ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Elegant Universe 2018 in tara noastra, a castigat LOCUL 3 plus premiul special Best National Costume, aducand in tara doua dintre cele mai valoroase titluri […]