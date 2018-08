Studiu: De ce cei săraci nu pot deveni bogaţi

16:00

Cea mai bine aerisită camera de hotel se regăsește în Elveția, Safien Valley. De fapt, este vorba despre o camera care nu are nici pereți și nici acoperiș. Are doar un pat, însă care este înconjurat de natură, la 1.700 de metri deasupra nivelului mării. Munții servesc pe post de pereți, iar cerul este acoperișul. Zero stele poate părea o glumă, însă este cît se poate de real. Oaspeții pot sta în a