Peste două sute de companii din regiunea transnistreană au restanțe la plata salariilor

Scriitorul britanic Vidiadhar Surajprasad Naipaul, distins în anul 2001 cu Premiul Nobel pentru Literatură, a murit la vârsta de 85 de ani,. V.S.Naipaul, ale cărui opere au abordat adesea temele colonialismului şi exilului, a decedat la locuinţa sa din Londra. Printre cele mai apreciate romane semnate de Naipaul se numără „A House for Mr Biswas" (1961) și „A Bend in the River" (1979).