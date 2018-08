Staţie de autobuz cu energie solară, invenţia unor elevi din Făleşti

12:20

Astăzi, la Chişinău, are loc, pentru al patrulea an consecutiv, Festivalul Tineretului. Evenimentul se va desfăşura pe strada pietonală Eugen Doga. Ediţia din acest an va avea genericului ONU al Zilei Internaţionale a Tineretului – „Spaţii sigure pentru tineri”, relatează Radio Moldova Actualităţi.