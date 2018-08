În această noapte, urmărește cea mai spectaculoasă ploaie de meteori a verii

19:30

Regizorul Viorel Mardari are cancer. După lungi și nereușite investigații în Moldova, o clinică din Germania a confirmat această diagnoză. Mardari are cancer, mai exact adenocarcenom. Boala i-a afectat rinichii, plămânii și ficatul. Viorel vrea să trăiască și a acceptat provocarea de a lupta cu această boală cruntă, dar are nevoie de ajutorul nostru. Tânărul înțelege că lupta nu va fi ușoară și va avea nevoie de timp ca să se facă mai bine, dar speră să învingă tumoarea cu ajutorul medicilor, al...