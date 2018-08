Iohannis, în slujba cărei mari puteri te afli? Este Klaus Iohannis preşedinte de ţară sau administratorul unei colonii ?

Valentin Boeru Ma tot intreb, dincolo de ura viscerala pe care presedintele o are fata de Dragnea si de PSD, ce alta misiune mai are? Dupa felul in care se comporta, mie nu mi se pare ca totul se rezuma doar la asta. La el, pana si a uri este...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Basarabia Literara