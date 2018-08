Ultimele cuvinte ale unui condamnat la moarte pentru uciderea unui copil

19:40

Atac armat în desfășurare într-un oraș din Canada. Poliția din Fredericton, New Brunswick, în estul țării, a anunțat că cel puțin patru persoane au fost ucise, scrie USA Today. Poliția din Fredericton a anunțat că intervine la un incident armat care are loc în zona Brookside Drive din oraș. În mesajul publicat pe Twitter, polițiștii promit să revină cu informații mai târziu. „Publicul este rugat să evite zona și să rămână în casele lor cu ușile închise în acest moment pentru siguranța lor", se mai arată în mesajul de pe Twitter. Police continue to on scene of a shooting on Brookside Drive. Please avoid the area. Due to the volume of calls, please refrain from calling the police station directly, and in case of emergency continue to call 9-1-1. — Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018 Echipaje de pompieri și paramedici au fost, de asemenea, dislocate la locul incidentului. Fredericton, capitala provinciei New Brunswick și are o populație de aproximativ 60.000.