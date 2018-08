Fratele lui Andrei Năstase își dorește violențe la mitingul care va avea loc la sfârșitul lunii august

21:15

Cunoscutul regizor Viorel Mardare a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer. Boala poate fi învinsă cu ajutorul unui tratament care costă peste o sută de mii de euro, o sumă colosală pentru omul de artă. Copleșiți de drama sa, prietenii au iniţiat o campanie de donaţii.În 2013, Viorel Mardare îndemna oamenii să participe la o acțiune de solidarizare cu cei care înfruntă cancerul. Acum, regizorul, diagnosticat cu adenocarcenom de medicii din Germania, are chiar el nevoie de ajutor. Boala i-a afectat rinichii, plămânii şi ficatul şi avansează rapid.Pentru a opri răspândirea ei, este nevoie cât mai urgent de un tratament la o clinică din Germania.În doar câteva ore de la lansarea campaniei, s-a adunat aproape jumătate din suma necesară.Viorel Mardare a făcut Facultatea de Jurnalism, apoi Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Una dintre cele mai cunoscute creații ale sale este spotul "Go on fruits of Moldova".În producţie apar mai mulţi agricultori care cântă celebra piesă a trupei britanice "Queen", "The show must go on".Creaţia cinematografică a adunat peste două milioane de vizualizări pe YouTube. Un alt spot regizat de Viorel Mardare este "Be Our Guest in Moldova".Datorită producţiei, Moldova a fost inclusă în topul destinațiilor turistice care trebuie vizitate neapărat în 2018. Cei care vor să-l ajute pe Viorel Mardare pot dona bani pe contul său.Pentru depuneri bancare sau transferuri în Republica Moldova, puteți utiliza următoarele rechizite:În MDL:BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SACOD BANCAR: AGRNMD2XCod Fiscal: 1002600003778Beneficiar: Mardari ViorelIBAN: MD25AG000000022593453241Cod Fiscal beneficiar: 0981106021176În EUR:BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SABRANCH CODE: AGRNMD2XSWIFT: AGRNMD2XTelex: 163263 AGRO MDBENEFICIARY: Mardari ViorelIBAN: MD89AG000000022593453253În USD:BC “MOLDOVA AGROINDBANK” SABRANCH CODE: AGRNMD2XSWIFT: AGRNMD2XTelex: 163263 AGRO MDBENEFICIARY: Mardari ViorelIBAN: MD94AG000000022593453260Donațiile fizice pot fi făcute la sediul Atelier S. Prodan (or. Chișinău, str. Kogălniceanu, 25, ap.1). Informații suplimentare privind donațiile fizice: +373 79900100 (Alexandrina) sau +373 79999833 (Ghenadie).sursa: Publika.md