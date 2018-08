Klaus Iohannis a cerut ministrului de Interne să-şi asume responsabilitatea pentru gestionarea situaţiei în timpul protestelor

12:50

Un cetățean al Republicii Moldova a rămas fără „bijuteria" pe patru roți în timpul formalităților de control la frontiera de stat. Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Leușeni au luat măsura indisponibilizării autoturismului, care era dat în căutare internațională de către autoritățile de drept din Marea Britanie. Incidentul a fost înregistrat pe 8 august […]