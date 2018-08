Un tânăr schimbat la naștere va primi despăgubiri de 50 de mii de lei

14:45

Cu totii ne concentram pe bagajul principal (haine, incaltaminte, cosmetice, doctorii, etc) insa inca sunt cateva lucruri foarte importante pe care de cele mai multe ori trebuie sa le iei cu tine si pe care daca nu le ai, practic e ca si cum o buna parte din concediul tau poate fi ratat. Acestea te vor ajuta sa iti aduni amintirile, sa mentii oamenii fericiti, sa eviti situatiile frustrante si in general sa ajute ca totul sa mearga ca uns. Se intampla destul de des sa uitam de unele dintre ele, asa ca iata un top 10 ce sa nu uiti cand pleci la drum: 1 Umbrela sau pelerina pentru ploaie Ce se intampla daca uiti: Orice eveniment in aer liber din concediul tau devine imposibil sau mizerabil daca nu esti echipat impotriva ploii. Nimanui nu ii place sa stea in ploaie. Gandeste-te sa ai pentru toti membrii familiei echipament special (umbrele, pelerine, palarii de ploaie, etc). Arunca in portbagaj si cateva pungi mari de gunoi care va pot ajuta sa devina pelerine sau chiar paturi la un picnic in cazul in care este uda iarba, potrivit sfatulparintilor.ro. 2. Aparatul de fotografiat Vrei sa ai o vacanta memorabila si parte din ea este sa aduni acele momente speciale pentru viitor, in fond cu asta ramai dupa un concediu: cu amintirile si cu imaginile sau filmarile. Daca esti plecat pentru mai mult timp, asigura-te ca ai luat si incarcatorul, bateriile reincarcabile si inca un card de rezerva pe care sa il pui in aparatul foto. Noaptea pui bateriile la incarcat si a doua zi o iei de la capat. 3. Actele de identitate In ziua de azi este obligatoriu sa pleci la drum cu actele de identitate ale fiecarui membru al familiei. Este obligatoriu ca un copil care iese din tara sa aiba pasaport, asa ca ocupa-te de aspect din vreme. Verifica si la tine cand expira pasaportul pentru ca nu vei fi lasat sa iesi din tara daca sunt mai putin de 6 luni intre data cand pleci si data cand iti expira pasaportul. Practic, aceste documente sunt vitale daca vrei sa pleci. 4. Un bagaj gol de rezerva (pentru intoarcere) Vei ajunge inevitabil sa cumperi tot felul de lucruri in vacanta la care nu te gandeai. In fond, si pentru asta sunt facute vacantele, ca sa iei suveniruri sau lucruri deosebite pe care acasa nu ai cum sa le gasesti. Este foarte practic sa ai o geanta de umar goala cand pleci, pentru ca la intoarcere sa iei in ea tot ce ai cumparat, decat sa indesi prin portbagaj tot felul de pungute de cumparaturi si sa ai dificultati la vama cand va trebui sa scotocesti prin toate la cererea vreunui agent vamal. 5. Bauturi racoritoare reci E bine sa ai un termos la tine in masina sau o lada frigorifica in care sa tii bauturi racoritoare pentru familie. Ori de cate ori va opriti e foarte bine sa aveti ceva cu care sa va racoriti si hidratati, mai ales daca ai copii. O familie careia ii este sete poate fi foarte neplacuta la drum lung iar a te opri sa cumperi este si asta o solutie dar nu mereu ai de unde (mai ales daca ai de strabatut zeci sau sute de km pe autostrada). Practic, iti usurezi tu viata. 6. Gustarele La un drum lung trebuie sa ai neaparat niste gustarele cu tine. Fructe legume, biscuiti, floricele – vor tine copiii satui si ocupati. Evita produse pe baza de mult zahar sau cacao, pentru ca iti vor agita copiii si vor deveni si mai haotici si irascibili. Evita si produse pe baza de carne precum si orice este perisabil, decat daca ai o laga frigorifica buna. O vacanta in care circuli cu copiii dupa tine este una in care neaparat trebuie sa ai o trusa medicala la tine. Este obligatoriu. Ia cu tine, bandaje si doctorii pentru cazaturi, pentru arsuri, pentru luxatii, pentru febra, pentru raceala, pentru diaree, pentru dureri de urechi, pentru alergie la ochi, pentru durere de burta. De cele mai multe ori nu vei avea nevoie de aproape nimic, dar daca totusi copilul pateste ceva, macar nu trebuie sa te duci la farmacie si sa experimentezi o doctorie necunoscuta pentru copil. O sa poti repara mici probleme medicale imediat si astfel sa iti continui vacanta fara stres foarte mare. 7. Trusa medicala de prim-ajutor O vacanta in care circuli cu copiii dupa tine este una in care neaparat trebuie sa ai o trusa medicala la tine. Este obligatoriu. Ia cu tine, bandaje si doctorii pentru cazaturi, pentru arsuri, pentru luxatii, pentru febra, pentru raceala, pentru diaree, pentru dureri de urechi, pentru alergie la ochi, pentru durere de burta. De cele mai multe ori nu vei avea nevoie de aproape nimic, dar daca totusi copilul pateste ceva, macar nu trebuie sa te duci la farmacie si sa experimentezi o doctorie necunoscuta pentru copil. O sa poti repara mici probleme medicale imediat si astfel sa iti continui vacanta fara stres foarte mare. 8. GPS-ul A folosi un sistem de navigare GPS la masina este un real ajutor mai ales cand pleci la drum lung, in zone necunoscute si cu intreaga familie dupa tine. Poti deveni frustrat si nervos imediat cand stai cu ochii pe harta si nu stii pe unde e mai bine sa o iei ca sa ajungi mai repede, timp in care copiii sunt plictisiti si extrem de neplacuti. In schimb, introdu destinatia in GPS si atunci vei scuti nervii de a trebui sa decizi tu ruta cea mai eficienta. 9. Laptopul Desi iti doresti sa lasi tehnologia balta si sa te relaxezi, mai ales in concedii, a avea totusi laptopul cu tine iti poate fi uneori de un real folos. Uneori chiar ai nevoie sa gasesti niste informatii, o adresa, un numar de telefon, o destinatie, o informatie turistica, te poti conecta la net acolo unde gasesti semnal wireless si iti gasesti informatia cautata. Sigur ca si cu un telefon mobil cu care poti prinde netul te poti descurca la fel de bine dar nu toata lumea are aceasta optiune activata in strainatate si uneori conexiunea costa foarte mult, te trezesti acasa dupa aceea cu ditai factura. In plus, daca faci multe poze, ti le poti descarca in laptop seara si astfel sa iti golesti cardul de memorie, fara a fi nevoie sa dai banii 10. Diferite tipuri de valuta Este evident ca trebuie sa ai bani la tine cand pleci in vacanta, dar nu strica sa ai pregatiti ceva bani in moneda tarii sau tarilor prin care treci. Nu te baza numai pe credit card-uri si bancomate, evita pierdere de timp in vacante luand si ceva cash la tine. Chiar se poate intampla sa fii intr-un loc nou si sa apara o problema la bancomat, sa ti se blocheze cardul dintr-o eroare a ta sau a bancomatului si sa dureze zile pana cand se rezolva. Imagineaza-ti ce frustrare! Daca ai niste bani cash cu tine te vei descurca, evident, altfel si rapid.