(foto) Verişoara Prinţilor William şi Harry, cea mai frumoasă membră a familiei regale

13:10

Potrivit femeii, incidentul a avut loc pe data de 6 august. Ea a fost invitată la poliție din cauza unui conflict cu o vânzătoare de la un magazin din rețeaua Șor. „Am venit la poliție pe la ora 13.00. Polițistul de la unitatea de gardă mi-a cerut să ies și să aștept afară, dar eu am refuzat pentru că era foarte cald. Eu le-am zis că nu au privatizat ei clădirea poliției. Atunci a venit cel de la unitatea de gardă și cu încă un polițist și mi-au sucit mâna până mi-au rupt-o”, a povestit victima redacţiei CrimeMoldova. Liuba Munteanu a mai comunicat că a fost lăsată să zacă afară, dar a fost ajutată de o polițistă, care a chemat ambulanța. Femeia a mai povestit că are de mai mult timp probleme cu oamenii legii din localitate pentru că aceștia ar comercializa droguri, iar fiul ei a ajuns în închisoare după ce ar fi procurat marijuană de la un polițist. Solicitată de CrimeMoldova, Lilia Harea, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Drochia, a confirmat incidentul și a precizat că victima ar fi avut un comportament inadecvat: „Era obraznică, făcea gălăgie, se exprima urât. Polițiștii de câteva ori au somat-o, dar ea se comporta necorespunzător. Atunci au încercat s-o scoată cu forța afară și probabil că s-a smuncit cumva. Această persoană nu este pentru prima dată când se manifestă obraznic în societate. De asemenea, Liuba Munteanu are statut de învinuit într-un dosar penal”. Cazul este cercetat de Procuratura din Drochia. Citește și: Guvernatorul BNM a explicat tendința de apreciere a leului moldovenesc Expert: Schimbările de pe piața valutară din R. Moldova sunt sezoniere Planul de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 a fost publicat în Monitorul Oficial (foto/video) O femeie din Drochia acuză polițiștii că i-au fracturat mâna Încă un supraviețuitor al tragicului accident din Kaluga, un moldovean de 20 de ani, urmează să ajungă duminică în țară