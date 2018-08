Ticurile: Ce ascund acestea și ce pericol reprezintă pentru sănătate

17:30

Cefaleea sau durea de cap este o afecțiune tot mai întâlnită printre copii. Specialiștii spun că boala este una genetică și poate apărea la orice vârstă. Mulți dintre părinți, de obicei, se întreabă de ce anume copiii lor suferă de cefalee sau dacă gadgeturile, care sunt parte a vieții acestora, le provoacă durerile de cap. Pediatrul și cercetătorul britanic, Ishaq Abu-Arafeh, președinte al Comitetului de Cefalee la Copil și Adolescent al Societății Internaționale de Cefalee, aflat într-o vizită la Chișinău, a explicat la o întâlnire cu mai mulți părinți de ce nu trebuie să-și facă griji la apariția primelor simptome, ce medicamente sunt necesare, dacă situația se agravează, și care dintre ele trebuie evitate. Cefaleea afectează tot mai mult copiii și are un impact mai mare asupra calității vieții lor. Deoarece este afecțiune genetică, ea poate să apară la orice vârstă, inclusiv când devenim adulți. Părinții trebuie să mai știe că cefaleea la copii se poate manifesta ceva mai diferit față de durerile de cap ale unui adult. Numărul copiilor afectați de cefalee crește odată cu vârsta. De exemplu, înainte să înceapă școala de cefalee vor suferi un număr mai mic de copii, decât atunci când o vor termina. Așa se întâmplă cu copiii din toată lumea, explică medicul. Dintre cei afectați, un număr și mai mic de părinți își vor duce copiii la medic, atunci când acesta va avea dureri de cap, și asta datorită acceselor rare. De regulă, în centrele de tratament a cefaleii ajung copiii du dureri de cap frecvente. Acestea se pot repeta de câteva ori pe săptămână sau pe lună. Din cauza acceselor de durere, copiii nu merg la școală sau nu reușesc să-și îndeplinească activitățile zilnice. Abia atunci părinții decid să-l ducă pe copil la un specialist. Cu cât mai mult copilul nu va fi văzut de un medic, cu atât mai neliniștiți și anxioși vor deveni părinții. Se întâmplă foarte rar ca cefaleea să se manifeste de una singură. De obicei, este însoțită și de alte afecțiuni, care pot crește în intensitate cu timpul. Ishaq Abu-Arafeh spune că părinții nu ar trebui să se îngrijoreze dacă în jumătate de an copilul are aceleași accese de durere. Ce întrebări are specialistul despre durerea de cap Este interesat de istoricul pacientului, anamneza, simptomele periculoase care pot fi. De exemplu, doctorul va întreba cât durează un acces de durere, cât de des se manifestă, cum se comportă copilul între aceste accese, ce simptome persistă, dacă este perturbată vederea, cum se mișcă globii ochilor, dacă copilul are echilibru, locul unde doare mai tare și intensitatea durerii. Sunt diverse tehnici de evaluare a severității durerilor de cap. „Dacă copilul în timpul durerilor de cap continuă să se joace, să realizeze toate activitățile, atunci noi considerăm asta o durere ușoară. Dacă copilul își face numai o parte din activități, considerăm că durerea este medie. Dacă copilul nu face nimic, stă în pat, vom considera că este o durere puternică. Mai există și alte scale cu punctaje de la 0 la 10, unde 0 nu este o durere de cap, iar 10 este o durere maximală. Ele sunt mai dificile, pentru că ceea ce pentru mine este 10 pentru altcineva este 5, în funcție de toleranță la durere, pragul de durere și multe altele”, mai explică Ishaq Abu-Arafeh. Sunt copii care nu pot descrie durerea pe care o au, de aceea specialistul va trebui să-i ofere câteva variante de răspuns din care acesta va putea alege. Dacă durerea este accentuată, atunci poate fi vorba despre o migrenă. Dacă durerile sunt mai apăsătoare, specialistul trebuie să se gândească la cefalee, dar oricum îl lasă pe copil să spună cum se manifestă durerea. Factorii declanșatori Specialiștii ar mai trebui să întrebe și părinții despre factorii apariției durerii de cap. Totuși, doctorul ar trebui să caute semne mai specifice, cum ar fi aura, care prevestește cefaleea. De regulă, se manifestă prin niște cerculețe sau steluțe care apar în fața ochilor, tulburări de vorbire, senzitive, senzații de furnicături, împunsături și abia după ce apar aceste simptome, apare și durerea de cap. „De cele mai multe ori părinții și copiii nu știu care sunt factorii declanșatori, dar noi îi vom căuta pe cei care apar la majoritatea. În special, acestea pot apărea când copilul nu a mâncat la vreme, când are somn neregulat și când este stresat. Stresul este ceva relativ. Ceea ce ne afectează pe noi, nu stresează pe altul și așa mai departe. Am avut la consultație un copil, care era stresat de fiecare dată când echipa sa de fotbal scăpa câte un gol”, a adăugat profesorul britanic. Mâncarea reprezintă și ea un element important în durerea de cap. Mai puțin de 10 la sută dintre copii pot avea cefalee din cauza alimentației. De exemplu, adulții pot avea dureri de cap după ce mănâncă ciocolată, cașcaval, de la vin roșu sau șampanie. De asemenea, pot provoca cefalee băuturile energizante sau cele care conțin cafeină. „Să știți că nu cafeina din produse este cauza migrenelor, ci dependența de aceste produse. Când copilul are un anumit nivel de cafeină în sânge și ea scade odată ce întrerupem administrarea acestei cantități, aceasta îi poate provoca dureri de cap. Se numește simptom de rebound, adică lipsă de ceva”, afirmă doctorul. Ishaq Abu-Arafeh mai spune că în timpul consultului medical, copilul poate fi întrebat dacă atunci când mama îi gătește ceva gustos, el va încerca să o evite sau, dimpotrivă, va dori să mănânce. Dacă spune că ar evita-o, înseamnă că acest copil are tulburări de poftă de mâncare. Copilul mai trebuie întrebat dacă în timpul durerii are senzație de vomă sau dacă lumina puternică, zgomotul, mirosul chiar și cel în limitele normale sporesc intensitatea cefaleii. „Este important să aflăm ce va ușura durerea de cap. Mulți spun că odihna le va ușura durerea de cap și preferă să se odihnească într-o cameră mai întunecoasă, mai liniștită. Unii spun că dacă reușesc să adoarmă, deja se trezesc fără dureri de cap. De asemenea, unele medicamente pot atenua durerile, cum ar fi: ibuprofenul sau paracetamolul”, le-a explicat medicul părinților. Când nu ajută medicamentele? La administrarea medicamentelor se ține cont neapărat de vârsta copilului. Un copil de 15-16 ani, care are 60 de kg, nu poate lua doza unui copil mic. La fel de importantă este administrarea medicamentului. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Un medicament nu va mai fi eficient, dacă este administrat deja când copilul are vomă sau durerea se manifestă puternic. După ce durerea trece, doctorul trebuie să monitorizeze cum se restabilește copilul, dacă își revine în totalitate sau rămâne cu anumite simptome. Abia după aceasta va pune un diagnostic. Se poate întâmpla să fie nevoie de investigații suplimentare. Medicul va trebui să-i măsoare copilului tensiunea arterială, să-l cântărească, să-i facă un examen neurologic. Doar 5%-10% dintre pacienți vor avea nevoie și de alte investigații. Acest lucru îl va decide medicul, dacă va observa că pacientul său are semne de strabism, este instabil emoțional, are vomă pe timp de noapte. În asemenea, situații mai e nevoie de examen imagistic și chiar tomografie. Abia după aceasta se face un plan al tratamentului. Tratamentul nu înseamnă întotdeauna administrarea medicamentelor În primul rând, copilul trebuie să mănânce cu regularitate, să doarmă, să se odihnească și să bea cât mai multe lichide. „Mulți părinți ne întreabă dacă noile tehnologii ar fi factorii determinanți ai durerilor de cap ai copilului. Gadgeturile fac parte din viața modernă și oricât de mult am încerca să le evităm, ele vor fi utilizate de copii. Însă după folosirea lor, 20-30 de minute, copiii trebuie să se odihnească. De asemenea, acesta trebuie să bea suficientă apă și să se miște. Dacă noi le vom impune restricții le vom face mai rău”, a adăugat Ishaq Abu-Arafeh. Specialistul spune că persoanele active au mai puține riscuri să sufere de o cefalee recurentă. De obicei, de cefalee suferă sedentarii. În cazul copiilor, durerile de cap apar la cei care petrec foarte mult timp în fața gadgeturilor. Când copilul are deja cefalee, vom încerca să-i creăm anumite condiții: o cameră mai liniștită, aerisită, întunecoasă, ambianță mai sănătoasă și asta va ajuta la ameliorarea simptomelor. Dacă copilul a mai avut dureri de cap și cunoașteți că doar odihna nu îl va ajuta sau îl va ajuta parțial, atunci este nevoie să se intervină medicamentos. Tratamentul de profilaxie Tratamentul de profilaxie va fi administrat atunci când cefaleea apare des sau tratamentul pe care îl ia nu este efectiv. Se va purcede la această măsură, dacă durerile persistă timp de trei zile într-o săptămână, țin o zi întreagă, iar din acest motiv copilul nu merge la școală. Tratamentul de profilaxie trebuie urmat în fiecare zi indiferent dacă are sau nu copilul dureri de cap, cu o pauză de patru, opt săptămâni până își face efectul. Peste șase luni de la administrarea tratamentului pacientul va fi reevaluat, iar medicul va vedea dacă cefaleea a scăzut în intensitate. Dacă totul este bine, medicația va fi întreruptă. Puteți trece la o altă etapă a tratamentului, dacă durerile frecvente reapar. Nu există un medicament magic Nu există un medicament magic pentru cefalee și care poate fi administrat oricărui copil în orice moment și în orice situație. Medicul trebuie să țină cont și de alte patologie ale copilului, atunci când decide ce medicament îi prescrie. „Cel mai utilizat este propranolol-ul, dar pe care nu îl putem administra, doar copiilor cu astm. Amitriptilin-ul duce la creșterea în greutate, Topiramat-ul afectează calitățile cognitive. Copilul are reacții mai lente în urma administrării acestuia și poate scădea în greutate”, afirmă profesorul britanic. Plan de management al bolii Fiecare copil este diferit, ei prezintă diferite simptome și diferite forme ale cefaleei. De aceea, este necesar un plan individual de management al afecțiunii, care trebuie să-l cunoască atât părinții, cât și profesorii. Informațiile prezentate mai sus, a ținut să precizeze medicul britanic, se referă la copiii cu cefalee ușoară. Sunt însă și cazuri, între 1%-2% când cefaleea se manifestă zilnic și este foarte severă. Dacă pacientul acuză dureri mai mult de trei luni, atunci trebuie să vă adresați medicului. „Multe mame se informează de pe internet cum să trateze cefaleea. V-aș recomanda înainte de a urma orice tratament să faceți un consult la medic, pentru a fi siguri că-i administrați copilului un tratament corect”, le-a sfătuit pe mame Ishaq Abu-Arafeh. Atenție la produsele cu cafeină. Nu-i administrați copilului aspirină până la vârsta de 15 ani Trebuie să țineți cont de produsele care conțin cafeină. Combinarea paracetamolului cu cafeină poate provoca dureri de cap. Nu oferiți copilului până la vârsta de 15 ani aspirina în durerile de cap. Studiile au demonstrat o asociere între copiii care utilizează aspirina și sindromul Reye. Aceasta este o reacţie rară, dar extrem de gravă, care afectează toate organele interne, dar în special creierul şi ficatul. Apare, de regulă, la copii sau adolescenți după o boală virală, fiind asociată cu folosirea aspirinei în timpul stării febrile. 