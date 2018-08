Încă un cetățean moldovean rănit în accidentul din Kaluga va fi adus acasă

10:30

In functie de casa in care pica Venus la momentul nasterii tale, poti afla pe ce plan te ajuta cel mai mult planeta iubirii. Venus si personalitatea Casa intai, plasata imediat sub orizontul estic,ofera indicii importante despre tipul de personalitate, temperament, vointa si initiativa. Cum Venus este planeta iubirii, vibratia ei inalta modeleaza caracterul uman, deschizand inima. Persoanele care s-au nascut cu Venus in prima casa sunt extrem de frumoase si senzuale, au sex-appel si se bucura de un succes general in viata. Au un caracter amabil, sunt sociabile si prietenoase, ceeea ce le face extrem de placute in societate. Se bucura de sanatate si o copilarie fericita. O femeie cu Venus in casa personalitatii va fi plina de farmec, dragalasenie si un pronuntat simt artistic. Iubirea se va afla pe primul loc in prioritatile sale.Pe de alta parte, barbatii cu aceasta configuratie au un fizic extrem de atragator si vor frange multe inimi. Cand Venus este stresata de alte planete, persoana va afisa un erotism debordant si va experimenta sentimente dureroase. Cei cu Venus in semne de apa(Rac, Scorpion sau Pesti) sunt infideli si comit adulter cu usurinta. Nativii cu Venus in Fecioara, in prima casa, emana o senzualitate bizara.Pe de alta parte, daca planeta se afla in Taur sau Gemeni, vor da dovada de rafinament in dragoste. Venus si finantele Casa a 2-a reprezinta casa castigului si pierderii datorate eforturilor personale. Este in analogie cu zodia Taur, guvernanta de insasi planeta Venus. Venus in casa a 2-a este un indiciu de bunastare materiala. Profitul vine usor, mai ales din activitati care au legatura cu arta, comert cu produse de lux sau afaceri in domeniile beauty, fashion sauentertainment. Nativii vor cheltui multi bani pe podoabe, articole si servicii de lux, placeri sidistractii cu prietenii. Daca Venus in casa a 2-a este afectata devibratia altor planete, nativul va avea tendinta de a se lase purtat de val, in ceea ce priveste castigurile financiare. Va cheltui fara discernamant si se va incurca cu persoane care ii promit castiguri usoare, riscand sa-si atraga falimentul. Venus si relatiile sociale Casa a 3-a este in analogie cu zodia Gemeni si planeta Mercur, oferind indiciidespre facultatile mentale si relatiile cu cei apropiati. Este casa acumularii cunostintelor. Cand Venus se afla in aceasta casa, interactiunile zilnice capata o puternica componenta afectiva, fiind evaluate din punct de vedere estetic. Nativii pot avea aptitudini artistice deosebite, in special literare, bucurandu-se totodata de succes in relatiile cu femeile. Sunt veseli, optimisti si predispusi sa se vada partea plina a paharului. Se inteleg bine cu fratii si vecinii si adora sa calatoreasca. Un Venus stresat in casa a 3-a indica un general gandire haotica, conflictein interactiunile sociale, depresii si relatii apasatoare cu rudele sau vecinii. Venus si casa parinteasca Casa a 4-a reflecta nevoia de intimitate, simbolizand totodata mostenirea genetica, traditiile, familia si mama.Este in analogie cu zodia Rac si Luna. Venus in casa a 4-a este un indiciu de camin fericit.Nativul este binecuvantat cu parinti iubitori si se va simti extrem de atasat de familie si casa parinteasca tot restul vietii. Va cunoste bucuriile iubirii in caminul sau, ceea ce il va ajuta sa se dezvolte armonios din unct de vedere afectiv. Ca adult, relatiile sale intime vor avea o baza solida si durabila. Cel mai probail, va mosteni averea parintilor. Cand planeta iubirii este afectata in casa familiei,anumite circumstante legate de viata intima pot stirbi reputatia familiei. Nativul manifesta frivolitate, lejeritate si un comportament libertin, riscand sa delapideze mostenirea printr-o alianta gresita. Este predispus spre iubiri tarzii, neserioase, fiind atras de persoane de o moralitate indoielnica. Venus si relaxiile sexuale Casa a 5-a este casa copiilor si a relatiilor de iubire libere, nelegalizate, aflandu-se in analogie cu zodia Leu si Soarele. Cand Venus este bine aspecta in aceasta casa, nativul va avea relatii amoroase beneficesi copii inzestrati cu aptitudini artistice sau muzicale. Este un semn de succes in relatiile de dragoste si prietenie, dar si un indiciu de castig obtinut prin speculatii bursiere, investitii si activitati artistice. Venus stresata de planete precum Saturn, Marte, Uranus sau Neptun tredispune catre probleme in relatiile sexuale, tristete si dezamagiriin dragoste. Nativul este nechibzuit in amor si ia decizii in pripa. Venus si sanatatea Casa a 5-a este casa sanatatii, dar si a muncii. Este in analogie cu zodia Fecioara, planeta Mercur si ofera indicii despre posibilele bolile fizice cu care nativul se poate confrunta de-a lungul vietii, precum si despre tipul de relatii pe care le va avea cu sefii sau subordonatii. Este casa datoriilor (inclusiv a celor karmice) si a actiunilor obligatorii pentru a trai.Deseori, munca este in legatura cu arta. In aspecte bune, Venus in casa a 6-a fortifica sanatatea, capacitatea de regenerare si succesul in munca. Ca sef, nativul se va bucura de pretuirea angajatilor, pe care ii trateaza cu afectiune. Ca angajat, va fi placut de superiori si colegi. Sanatatea este in general buna, constitutia, armonioasa, insa nu foarte puternica. Prin urmare, persoana trebuie sa se fereasca de abuzuri sau excese, altfel exista riscul sa devina invalid. In aspecte rele, indica tendinta de a se implica in relatii erotice cu femei de joasa speta, ceea ce atrage necazuri in dragoste si servitute sentimentala. Pentru ambele sexe, exista riscul de a fi abandonat in timpul copilarie sau de a dezvolta boli sexuale. In cazul femeilor, pot aparea sarcini extrauterine. Casatoria poate fi impusa sau influentata de familie, potrivit ele.ro. Venus si casatoria Casa a 7-a este in analogie cu zodia Balanta si planeta Venus, reprezinta justitia (procesele), casatoria, partenerii de afaceri si dusmanii declarati. Este casa care il reflecta pe celalalt (partenerul de viata). Venus in casa a 7-a este cel mai sigur indicator de fericire domestica. Nativul se casatoreste devreme, bucurandu-se de o fericire si viata mult mai prospera, alaturi de partenerul. Are parte de dragostea copiilor, se implicain parteneriate incununate de succes, stie saincheie disputele in mod amiabil si este un adevarat maestru al relatiilor sociale.Casatoria va atrage dupa sine satisfactii sociale si financiare. In cazul unei influente ostile asupra lui Venus, casatoria se incheie tarziu si este marcata de probleme. Partenerul poate fi imprastiat. Neintelegerile juridice si parteneriatele produc pagube. Venus si mostenirile Casa a 8-a, cea aflata in analogie cu zodia Scorpion si planeta Pluton, confera predictii legate de mosteniri, dar si de circumstantele in care se va incheia viata nativului. Este casa mortii si a castigului fara efort. Cu Venus in casa a 8-a, nativul este protejat de amenintarile unei morti violente, bruste sau accidentale. Finalul vietii sale va fi calm si linistit, moartea survenind natural. Relatiile sale intime ii vor aduce profit sub forma de, bijuterii, obiecte de arta, articole de lux si de frumusete. Exista sansa unei mosteniri profitabile, ceea ce ii va permite sa duca o viata agreabila si usoara. Somnul sau va fi calm, cu vise placute. Necunoscutului nu-l va speria, iar ideea de moarte va fi privita cu detasare. F Venus afectat in casa a 8-a poate indica un sfarsitul cauzat de excese pe plan erotic, obsesii sexuale, moartea timpurie a unei persoane iubite sau risipirea unei mosteniri, din cauza caracterului frivol. Venus si viata spirituala Casa a 9-a, casa intelegerii, estein analogie cu zodia Sagetator si planeta Jupiter. Simbolizeaza intelectul superior, legea, idealul si aspiratiile elevate, visurile, calatoria in astral, vocatia, gandirea abstracta si religiozitatea. Daca Venus in casa a 9-a este bine aspectata, nativul va avea un spirit elevat si o dispozitie extrem de binevoitoare, fiind milos si dornicsa-si ajute semenii. Va iubi filosofia, religia si arta. Calatoriile lungi vor decurge fara incidente si ii vor aduce castiguri sau placere. Persoana are idealuri inalte in ceea ce priveste iubirea. Isi poate intalni partenerul de viata la universitate, la biserica sau in timpul unei excursii in afara tarii. Daca Venus este prost aspectata in casa a 9-a, planurile sale vor suferi amanari, iar indeplinirea dorintelor se va realiza extrem de anevoios, daca nu deloc. Venus si cariera Aflata in analogie cu zodia Capricorn si planeta Saturn, casa a 10-a reprezinta reusita sociala, cariera, onorurile si puterea. Este casa maturitatii si reputatiei. Localizarea lui Venus in aceasta casa favorizeaza notorietatea, popularitatea si prieteniile. Inzestreaza individul cu talentat, comportament agreabil si placut, buna-dispozitie si rezistenta morala.Nativul va evita conflictele, cautand mereu placerea si armonia in relatiile interumane. Se anunta o cariera in domenii legate de frumusete, moda, divertisment, asigurarea echilibrului sau a confortului. Relatiile cu femeile vor fi excelente, exista sansa ascensiunii pe scara sociala cu o persoana influenta. Succesul poate surveni si multumita influenteimamei, fata de care nutreste o mare afectiune. Afectata, Venus in casa a 10-a predispune la o atitudine pasiva vizvi de cariera. Nativul este lipsit de responabilitate si seriozitate, luand munca in joaca. Ii lipseste autoritatea si se lasa controlat de femei. Se arata ambitios doar cand vine vorba de relatiile de iubire si cucerirea persoanelor de sex opus. Venus si prieteniile Patronata de zodia Varsator si planeta, casa a 11-a ofera indicii despre prietenii, toate tipurile de comunicatii si distractiile moderne. Este casa iubirii primite. Atunci cand planeta Venus este puternica in casa prieteniei, nativul se va bucura de protectie din partea unor persoane influente, in special femei si artisti. Va avea numeroase legaturi sentimentale si copii din flori. Prietenii sunt onesti si ii sprijina interesele, ajutandu-l de multe ori cu bani. Firea este extrem de sociabila si isi face foarte multi prieteni cu temperament artistic. In aspecte nefavorabile, nativul are tendinta sa incite la desfrau. Daca Venus se afla in conflict cu planeta Saturn, relatiile de prietenie vor fi nefericite, cauzand probleme, disensiune si pagube. Nativul va experimenta dezamagiri si se va vedea nevoit sa-si amane implinirii unor dorinte. Venus si subconstientenul Casa a 12-a este casa penitentei fizice si spirituale. Face referire la ideea de sacrificiu si izolare. Avand o puternica incarcatura karmica, casa a 12-a vorbeste despre tradari, secrete, mistere, vicii, temeri, precum si relatia cu institutiile in care esti privat de libertate (azile, ospicii, inchisori, spitale). Este in analogie cu zodia Pesti si planeta Neptun. Venus in casa a 12-a indica dragoste de liniste si singuratate. Persoana va cauta mereu calmul si pacea in izolare si meditatie. Este sentimental, melancolic, predispus catre tristete, sensibil si usor deranit in sentimente. In relatiile sociale, da dovada de timiditatea, ceea ce poote duce la singuratate sau frustrare amoroasa. Nativul simte o mare compasiune pentru cei bolnavi, infirmi, lipsiti de noroc, fiind capabil de acte de abnegare sau sacrificiu. Va avea parte de teste in viata amoroasa care ii vor ajuta sa-si rascumpare greselilor si vor grabi evolutia interioara. Va intampina numeroase obstacole in relatiile de dragoste, de unde si tendinta de a se proteja pe sine, iubind in secret. Venus afectata in casa a 12-a trasforma nativul in sclavul propriilor sentimente si dorinte, carora nu le poate opune rezistenta. Desi va fi nefericit in dragoste, nu va manifesta resentimente fata de persoanele care l-au ranit. Concluzie Simbolismul planetei Venus in case merge dincolo de definitiile prezentate in manualele de astrologie. Energia caselor, impletita cu vibratia planetei iubirii influenteaza gandurile si actiunile omului, insa acest lucru nu inseamna ca nativul va fi privat de liber arbitru. Fiecare dintre noi poate elege daca se lasa tas in jos de influente “negative” sau daca isi concetreaza energia pentru a evolua, pentru a-si depasi harta.