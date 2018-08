O mare VEDETĂ își caută DREPTATEA la CEDO

10:20

Un nou joc extrem de periculos devine din ce in ce mai popular in randul copiilor si adolescentilor din intreaga lume, scrie kanald.ro. Dupa Balena Albastra, MOMO face ravagii printre tinerii neexperimentati. Jocul presupune contactarea lui MOMO prin WhatsApp, Facebook sau YouTube. MOMO este un personaj ce are la avatar o sculptura feminina cu trasaturi […]