Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 10 AUGUST

Oniromantia, stiinta care se ocupa cu interpretarea viselor, ofera informatii senzationale despre ce inseamna cand visezi flori. In timp ce putem vorbi si de valente pozitive, exista anumite flori care prevestesc necazuri, odata ce s-au strecurat in visul nostru! Ce inseamna cand visezi buchete de flori Iti spunem in cele ce urmeaza ce inseamna cand visezi flori in buchet, pentru a stii daca sa te astepti la pericole sau la perioade favorabile in viata ta! Ai visat flori uscate? Nu este deloc bine! Expertii in oniromantie spun ca vei avea parte de mari dezamagiri si necazuri. Florile ofilite semnifica, de asemenea, incheierea unei relatii sentimentale. Pe de alta parte, uscaciunea florilor din visul tau poate fi asociata cu faptul ca obisnuiesti sa te subestimezi. Poate ar fi mai bine sa te apreciezi la adevarata ta valoare! Daca visezi ca ai primit un buchet de flori prin servicii de livrare flori in tara si nu stii cine este destinatarul, e semn bun! O noua dragoste va aparea in viata ta, cat de curand! Ti-au aparut in vis flori care se afla in stadiul de imbobocire? Este un semn prin care universul vrea sa iti transmita ca este timpul sa iti redescoperi noi talente ascunse, care s-ar putea transforma chiar in idei de business! Ce insemna cand visezi ca primesti flori Bucuria pe care o resimti atunci cand primesti un buchet de flori se transforma intr-un alt sentiment atunci cand acest gest are loc doar in vis? De cele mai multe ori, se crede ca acest tip de vis inseamna ca in realitate tanjesti dupa o iubire care sa dureze, potrivit kfetele.ro. Esti in cautarea unei persoane care sa iti fie alaturi pentru totodeauna. Concret, daca in adancul sufletului simti ca nu esti o persoana apreciata de catre ceilalti la adevarata valoare, este foarte posibil sa ti se intampla adesea sa visezi ca primesti flori. Ce inseamna cand visezi flori in ghiveci S-a intamplat sa visezi flori in ghiveci sau flori crescute direct in pamant? Nu ai motive de ingrijorare! Probabil ca traversezi o perioada mai grea, dar tot raul este spre bine caci florile in ghiveci care iti apar in vis sunt un prim pas catre vindecarea suferintei! Ce inseamna cand visezi flori, in functie de culoare Chiar si cromatica florilor din vis reprezinta un indiciu asupra evenimentelor care urmeaza sa apara in viata ta. Astfel, iata ce inseamna atunci cand visezi flori, in functie de culoarea lor: Florile albastre sunt un semn ca in viata ta urmeaza o perioada de liniste. Florile rosii reprezinta, de cele mai multe ori, inceputul unei relatii sentimentale, pline de pasiune. Florile negre care iti apar in vis au o conotatie negativa, fiind un semnal de alarma ca traversezi o perioada mai putin favorabila a vietii tale, poate chiar aflandu-te in pragul depresiei! Florile albe anunta un eveniment de mare fast in randul familiei tale sau al cercului de prieteni! Pregateste-te de nunta! Florile mov din visul tau reflecta o stare de inferioritate pe care o resimti in adancul sufletului tau. Ai mai multa incredere in tine! Florile roz indica o perioada buna in viata ta, asa ca nu ai de ce sa iti faci griji.