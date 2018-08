Un cuplu din sudul R. Moldova a pus pe roate o afacere de producere a mierii cu nuci, grație suportului UE

16:20

Doi bărbați s-au înecat în râul Nistru pe parcursul zilei de ieri. Primul caz a fost înregistrat în raionul Florești, cel de-al doilea -în raionul Dubăsari. Angajații IGSU au primit primul apel la ora 11:50. Potrivit informațiilor parvenite, un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața în timpul scăldatului în râul Nistru în apropiere […]