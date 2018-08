Nu mai au bani? Numărul mașinilor importate în Moldova este în scădere

20:00

Doi din zece tineri au trimis poze nud cu ei pe rețelele online de socializare, se arată în cel mai recent studiu AVON. Potrivit informațiilor, cei mai mulți (95%) au trimis online poze nud cu ei iubitului/iubitei și în același timp: 7% au trimis poze nud unor persoane total necunoscute, iar 26% unor persoane pe care abia le-au cunoscut (11%) sau de care erau atrase (15%). Peste 55% dintre tineri trimit poze personale nud pe WhatsApp, următoarele canale preferate fiind Facebook (40%), Snapchat (36%) și Instagram (22%). De asemenea, 22% dintre cei care nu au trimis online poze cu ei nud susțin că motivul a fosttimiditatea. În general, 95% dintre tineri obișnuiesc să trimită poze pe rețelele de socializare, iar 20% din acestea sunt poze personale nud. Majoritatea respondenților sunt elevi sau studenți (aproximativ 60%) și sunt fete. Pornind de la concluziile proiectului In A Relationship, care au arătat amploarea fenomenului revenge porn în rândul tinerilor, AVON aduce și la Summer Well această inițiativă educațională pentru tineri. Send Nudes Responsibly este o extensie a proiectului In A Relationship, care își propune să fie alături de adolescenți cu informații despre utilizarea responsabilă a rețelelor sociale, despre intimitate și riscurile pe care și le asumă și care le pot afecta viitorul, viața privată și relațiile sociale. „Misiunea proiectului este să facem liceenii mai conștienți privind abuzurile potențiale în cuplu și să prevenim violența din timpul liceului, sâmburele violenței domestice de mai târziu', spun reprezentanții AVON. Lansat în septembrie 2016, proiectul In a Relationship a produs o cercetare națională pe aproape 1.500 de adolescenți, realizată de 10 cercetători de vârsta liceului, un atelier de ilustrație și o expoziție care a rezultat din asta, de lucrări realizate de liceeni. Anul acesta proiectul s-a concentrat mai mult pe intervenție și a pus la punct ateliere interactive pe care psihologi sau traineri le-au susținut cu grupuri de liceeni, pe tema abuzurilor relaționale.