Companiile de taxi vor fi obligate să aibă în dotare automobile adaptate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii

16:15

Unul dintre bărbaţii arestaţi pentru ţinerea în captivitate a 11 copii malnutriţi, în statul american New Mexico, îi antrena, de fapt, pentru producerea unor atacuri armate în şcoli.Documentele depuse de procurori dezvăluie faptul că unul dintre cei doi bărbaţi derula antrenamente cu arme de asalt în tabăra improvizată de la periferia oraşului Amalia apropiat de graniţa cu statul Colorado.În timpul cercetării sitului au fost descoperite, de asemenea, rămăşiţele umane ale unui băiat. Autorităţile aşteaptă rezultatele analizelor pentru a putea vedea dacă rămăşiţele aparţin unui copil declarat dispărut din decembrie dintr-un oraş din Georgia.„Reprezintă un mare pericol atât pentru copiii salvaţi, cât şi pentru întreaga comunitate din cauza faptului că deţine arme pe care intenţionează să le folosească violent şi ilegal”, scrie în documentele de miercuri procurorul Timothy Hasson.Unsprezece copii cu vârste între 1 an şi 15 ani au fost salvaţi luni dintr-un refugiu improvizat păzit cu arme de bărbaţi, în statul american New Mexico.Poliţiştii i-au găsit pe cei 11 minori în mijlocul deşertului, în timp ce căutau un băieţel dat dispărut. Trăiau în condiţii mizere, nu mai aveau apă, iar singurele alimente erau câţiva cartofi şi o cutie cu orez.sursa: mediafax.ro