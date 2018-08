Regizorul Viorel Mardare a fost diagnosticat cu cancer! Prietenii acestuia au început o amplă campanie de strângere de fonduri // VIDEO

19:50

De Ziua Internațională a Pisicilor se întâmplă și minuni. Un motan pe nume Boo s-a întors acasă după ce a lipsit timp de 13 ani. Stăpâna sa, o femeie din orașul britanic Harrogate, a dat un anunț la ziar după dispariția patrupedului. Timp de un an, aceasta a încercat să îl găsească iar ulterior s-a resemnat cu faptul că animalul său de companie a dispărut. „În anul 2005 aceasta a dispărut. Am încercat să o caut, am lansat un anunț și la ziar. Mulți oameni m-au contactat și mi-au spus că au văzut...