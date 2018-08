Spitalul municipal Bălți, modernizat cu fonduri japoneze

11:45

Multe persoane isi citesc zodia in horoscopul zilnic, saptamanal, lunar, anual si pot sesiza unele nepotriviri intre ce citesc si cum sunt ei de fapt zi de zi. Acest lucru se datoreaza diferentei de caracteristici dintre zodia in care s-au nascut si zodia in care le este toata viata ascendentul. Daca nu stii care iti este Ascendentul, ai nevoie de data nasterii zi / luna / an, de ora nasterii si de orasul in care te-ai nascut. Impreuna cu semnul zodical in care era Soarele la momentul nasterii – si care iti defineste zodia de la nastere – si semnul zodiacal in care era Luna la momentul nasterii – semn ce in unele culturi este chiar mai important decat primul – Ascendentul este unul din cele trei postamente importante pe care se sprijina configuratia ta unica astrologica de cand te-ai nascut. Toate trei iti construiesc personalitatea. Ascendentul unei persoane este semnul zodical care apare la orizontul de rasarit, sau estic, in momentul nasterii sale. Iata cum esti tu in functie de Ascendentul tau! Ascendentul in Berbec Puncte forte: direct, persuasiv, rapid Slabiciuni: nerabdator, face pe seful Indiferent de subiect, tu ai atitudinea ca te poti descurca. Asta poate avea impact asupra vietii tale profesionale daca te gasesti deseori luand rolul de lider in proiecte, dar la fel de bine iti afecteaza rolul din grupul de prieteni. De obicei tu esti factorul decizional al planurilor ? Acesta poate si ascendentul Berbec care vorbeste. In Astrologia pentru incepatori, Joann Hampar da o descriere excelenta a Ascendentului Berbec : „Ascendentul Berbec da lumii o personalitate foarte volubila, una energica si impulsiva. Daca ai acest ascendent, vei exprima entuziasm, nerabdare si un mare apetit pentru viata. Nu te descurajezi usor si cand ai in fata o provocare, primesti ocazia si te ocupi de ea”. Este posibil sa ai parul mai rar si sa fii roscat in complexitatea ta umana. Acendentul in Taur Puncte forte: sustinator, senzual, grijuliu Slabiciuni: nesigur, vanitos, incapatanat O persoana cu Ascendentul Taur va fi puternic si stabil, cu o personalitate tacuta. Acesti indivizi sunt mai degraba incapatanati, din moment ce sunt Tauri. Ramai fidel cuvantului dar si faci tot ce trebuie sa faci ca sa oferi o viata confortabila tie si celor iubiti. Ai o aparenta senina desi poti avea un gat proeminent sau o constitutie robusta, ca o piatra. Inclinatia spre obiecte de lux iti poate face aparenta sa fie poleita si stralucitoare. Ai un instinct de colectionar ce te duce spre relatii puternice de lunga durata. Iti place sa iti tii picioarele foarte bine infipte in pamant, preferabil in medii cunoscute. Ascendentul in Gemeni Puncte forte: energetic, curios, spiritual Slabiciuni: duplicitar, coplesitor, distras, cu capul in nori Ascendentul in Gemeni este prietenos si vorbaret, cu un farmec spiritual si o personalitate tanara, ca sa nu mai vorbim de aparitia fizica. Cei cu acest ascendent sunt cel mai preocupati cu fluxul informatiilor, mai ales ca acest flux de informatii este cel ce ii ajuta sa isi extinda cercurile sociale. Fata este sub forma de inima si ai degete lungi si gratioase. Felul tau de a folosi cuvintele te ajuta fara efort sa te integrezi si sa ramai in orice cerc social, uluind pe toti cu farmecul tau si cu intrebarile tale pline de semnificatii. Stii cum sa mentii echilibrul intre a vorbi si a asculta, ceea ce te face chiar incantator, dar esti tentat sa te folosesti de talentele tale sociale doar ca sa obtii ceea ce vrei. Ascendentul in Rac Puncte forte: delicat, abordabil, ii pasa Slabiciuni: rusinos, sensibil, retinut Daca ai ascendentul in Rac, ai o dispozitie rusinoasa si sensibila. Te poti simti usor ametit in situatii si medii noi. Vei fi responsabil cu nevoile altora, poate ca esti vazut chiar ca o mama, maternand oamenii. Ai o intuitie puternica si activat al saselea simt. Fata iti este de regula rotunda, precum o luna plina reflectata in apa, iar mainile iti sunt mici si patratoase. Oamenii te vad drept o persoana draguta si dulce in mod natural si demna de incredere. Nu incerci sa atragi atentia spre tine si nimeni nu ar spune despre tine ca esti show off. Cu toate astea, atragi oamenii foarte usor. Desigur, unii cu acest ascendent se pot retrage asa de mult pana la punctul incat nu isi mai fac auzita vocea si prezenta. Ascendent in Leu Puncte forte: generos, entuziast, cald Slabiciuni: agresiv, centrat pe sine, obraznic Persoana cu Ascendent in Leu ofera lumii o personalitate prietenoasa si increzatoare de sine, una care vorbeste cu mandrie si te asigura ca totul este bine. Daca ai acest ascendent, esti curajos si nu ai o problema in a-ti asuma riscuri – spune astrologul Joann Hampar in Astrologie pentru incepatori. Acestia sunt oamenii care nu au ce face si cum evita decat sa fie recunoscuti, vazuti, luati in seama. Aceste persoane sunt predispuse la drama, nimic din ce fac nu este mic sau nesemnificativ. Esti o stea si toata lumea, inclusiv tu, stie asta. Apari drept puternic, dar de regula conduci cu interes autentic si cu afectiune. Ascendentii in Leu inteleg puterea primei impresii si nu o irosesc niciodata. Parul iti poate fi ondulat si cu ochii sub forma de ochi de pisica. Ascendent in Fecioara Puncte forte: organizat, sare in ajutor, umil Slabiciuni: rece, crispat, mofturos Ascendentul in Fecioara iti da o aparenta tanara, intotdeauna vei arata mai tanar decat varsta reala. Aceste persoane sunt inteligente si rezervate, dar sunt dispuse sa munceasca la ceva pana cand este absolut perfect, data fiind natura analitica si metodica a Fecioarelor. Poti fi stapanul multor realizari dar tot vei fi sabotat de indoielile de sine cum ca eforturile tale nu sunt suficient de bune si suficiente. Ti s-a spus probabil ca in situatii noi te prezinti mic si neinsemnat, insa asta pentru ca esti prea ocupat sa ii privesti pe toti ceilalti. Esti foarte orientat pe detalii si pe a gasi greselile, dar asta nu inseamna ca doar observi fara sa pui mana sa faci ceva daca poti. Poate ca nu este evident din prima, dar persoanele cu acest ascendent sunt prieteni foarte de ajutor si sustinatori. Linia corpului tinde sa fie supla, iar buzele subtiri o accentueaza. Fie ca esti constient sau nu, tinzi sa vorbesti mult prin mainile tale. Ascendent in Balanta Puncte forte: incantator, onest, sincer Slabiciuni: indecis, lipicios, viclean Ca si cei cu Ascendent in Gemeni, cei cu Ascendentul in Balanta sunt fermecatori si creativi. Acesti oameni pot fi incredibil de persuasivi. Tanjesti sa gasesti echilibrul in tot ce faci si vei merge pana acolo incat sa eviti neintelegeri doar ca sa nu se creeze un mediu neplacut. Ai un cerc social larg dar nu urmaresti sa castigi ceva personal din conexiunile tale. Fizic esti foarte atractiv, interiorul tau potrivindu-se cu exteriorul. Cand oamenii te privesc, vad un mediator, dar nu neaparat un aliat. Intrucat urasti confruntarile vei alege o parte in detrimentul alteia doar cand esti fortat. Cel mai mult iti place sa ii tratezi pe altii cu delicatete si corectitudine. Esti mereu fericit cand auzi si punctul de vedere al celeilalte persoane dintr-o neintelegere. Ascendent in Scorpion Puncte forte: unic, curajos, mare simt al perceptiei Slabiciuni: controlant, secretos, intimideaza Carismatici si magnetici, cei cu Ascendentul in Scorpion au o intensitate care ii atrage pe oameni spre ei. Fie ca sunt tacuti sau galagiosi, aceste persoane au tendinta de a fi observati mereu. Deasemenea independenti si bazandu-se pe ei insisi, sunt orientati spre obiective, performante si succes, fiind foarte determinati. Sunt incredibil de selectivi despre ce informatii personale spun si cui spun. Pe multi ii intriga acest fel de a fi, chiar daca aerul de mister nu este deloc fortat. Esti in mod natural o persoana impunatoare. Nu tanjesti niciodata sa ai cea mai tare voce din incapere, dar toata lumea este gata sa iti auda vocea oricum. Ochii tai sunt oglinda sufletului tau si sunt intensi si magnetici. Ascendent in Sagetator Puncte forte: optimist, plin de viata, entuziast si deschis Slabiciuni: impulsiv, naiv, zelos in exces Cuvantul ce mai bun pentru a descrie pe cineva cu Ascendent in Sagetator este aventura. Aceste persoana sunt in permanenta in cautarea urmatorului lucru sau situatii noi si entuziasmante. Sensul umorului si optimismul iti sunt contagioase si te duci din calea ta spre a-i ajuta pe altii ca sa aveti cu totii egalitate. Ai aplecare spre a fi un calator prin lume. Ai un zambet larg si un spirit jucaus. Cu aceasta atitudinea ca poti face orice si cu o curiozitate nesatioasa, esti ca o portie de aer proaspat pentru unele persoane. Altii te pot compara cu o puternica rafala de vant. Felul in care privesti lumea din afara seamana cu miracolul din ochii unui copil, ceea ce este plin de invigorare pentru cei din jur. Ascendent in Capricorn Puncte forte: ambitios, responsabil, competent Slabiciuni: rezervat, inchis, prea constiincios Poate ca ai avut o copilarie dificila, dar esti un conducator natural si ai invatat sa iti depasesti obstacolele personale, atat din trecut cat si din prezent, prin determinare si ambitie. Exista un aer de seriozitate la aceste persoane si cei cu Ascendentul in Capricorn pot avea un sens al umorului foarte sec. Banii, atat cei castigati cat si cei pentru care te ingrijorezi, sunt un subiect important pentru tine. Probabil ca in scoala ai fost considerat dintre cei care cu siguranta vor reusi in viata si probabil ca poti implini la superlativ acest pronostic. Nu dai niciodata inapoi de la o provocare sau de la ore in plus la munca. Colegii te pot vedea un model bun de urmat dar si pari un dependent de munca. Ascendent in Varsator Puncte forte: independent, inventiv, cu spirit de observatie Slabiciuni: impersonal, cu idei fixe, condescendent Cei cu Ascendentul in Varsator sunt neobisnuiti si unici, cu interese si hobbyuri eclectice. Sunt puternic independenti si vor refuza sa se conformeze ideilor si planurilor altora. Exista o rebeliune in ei care iese la iveala din cand in cand. Din toate semnele zodiacale, acestia sunt cei mai implicati in subiecte metafizice inclusiv astrologie. De regula, par a fi pe o alta lungime de unda fata de cei din jurul sau. Asta ii face persoane interesante sau ii face sa fie cam izolati. Isi spun punctul de vedere si pun intrebari grele la un nivel aproape instinctiv. Sa isi ascunda parerea unica si speciala este aproape imposibil. Aparitia fizica are trasaturi faciale mai neobisnuite si parul salbatic. Ascendent in Pesti Puncte forte: adaptabil, pasnic, cu imaginatie Slabiciuni: dezorganizat, absent, inconstient Persoanele cu Ascendentul in Pesti sunt descrise ca avand o personalitate gentila si grijulie. Sunt receptivi la cei din jurul sau si sensibili fata de mediul in care traiesc. Empatici si intuitivi, pot fi coplesiti de prea mult ce vine spre ei. Avand o personalitate artistica, acestia se vor lasa dusi de val si de flux si sunt perceputi avand trasaturile de caracter ale unui cameleon ce isi schimba personalitatea de la zi la zi. De indata ce gasesc ceva pentru care sunt pasionati, este greu sa nu vorbeasca despre asta mereu. Altfel, sunt persoane ce par timide. Oamenii merg spre ei cand au nevoie de ajutor sa isi chestioneze o idee intr-un brainstorming sau sa isi extinda o idee mai iesita din tipare. Au fata ovala si maini si picioare mai delicate.