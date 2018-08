Spaniolul Kepa Arrizabalaga a semnat pe şapte ani cu Chelsea, devenind cel mai scump portar din lume

13:45

Greutatea ideala. Formula de calcul Pana nu de mult, greutatea ideala se stabilea in functie de inaltime. Mai exact, daca aveai 1,75, se considera ca 65 de kilograme este greutatea ideala. O mare societate de asigurare din New York a stabilit, insa, alte formula de calcul, una speciala pentru barbate, iar alta speciala pentru femei, potrivit sfatulpaintilor.ro. Conform acestor formule greutatea ideala pentru barbati se calculeaza astfel: 50 + 0,75 x numarul de centrimetri peste 150 + 0.25 x numarul de ani peste 20. Mai exact, un barbat de 30 de ani, cu o inaltime de 1,70, isi va calcula greutatea ideala astfel: 50 + 0,75 x 20 + 0,25 x 10 = 67,5 kg. Pentru femei, valoarea din formula trebuie inmultita cu 0,9: (50 + 0,75 x numarul de centrimetri peste 150 + 0.25 x numarul de ani peste 20) x 0.9. Respectand datele de mai sus, o barbat de 30 de ani, cu o inaltime de 1,70, isi va calcula greutatea ideala astfel: (50 + 0,75 x 20 + 0,25 x 10) x 0.9 = 60.75 kg. Greutatea ideala. Indicele masei corporale (IMC) si Indicele adipozitatii corporale (IAC) Cu, timpul, insa, specialistii au ajuns la concluzia ca nu este suficienta raportarea la inaltime si ca mai este nevoie si de alti parametric, cum ar fi circumferintele corporale, pliurile de grasime etc. Asa a aparut un alt indicator: Indicele masei corporale. El face raportul dintre greutate si inaltime si in functie de coeficientul obtinut se hotaraste daca persoana respectiva este subponderala, are greutatea ideala sau, dimpotriva este supraponderala sau obeza. Formula de calcul IMC Greutatea in kg IMC = _______________________ (Inaltimea in metri)2 VALORI IMC 18,49 sau mai putin – Subponderal intre 18,50 si 24,99 – Greutate normala intre 25,00 si 29,99 – Supraponderal intre 30,00 si 34,99 – Obezitate (gradul I) intre 35,00 si 39,99 – Obezitate (gradul II) 40,00 sau mai mult – Obezitate morbida Specialistii au ajuns sa se contrazica si pe tema IMC, considerand ca acest parametru nu are acuratete. IMC nu precizeaza cu exactitate nivelul de grasime din corp si astfel se ajunge la erorile in care sportivii, cu o musculatura foarte dezvoltata, sunt considerati obezi conform IMC. Asa a aparut IAC, indicele adipozitatii corporale, care reprezinta raportul dintre circumferinta soldurilor si inaltime. Circumferinta solduri in cm IAC = _____________________________________ – 18 (Inaltimea in metri)1,5 VALORI IAC Varsta (ani) Status Barbat Femeie 20-40 subponderal 39% 41-60 subponderal 40% 61-70 subponderal 42% Greutatea ideala pe sexe Inaltime (cm)Femeie (kg)Barbat (kg) 13728.5 – 34.928.5 – 34.9 14030.8 – 37.630.8 – 38. 14232.6 – 39.933.5 – 40.8 14534.9 – 42.635.8 – 43.9 14736.4 – 44.938.5 – 46.7 15039 – 47.640.8 – 49.9 15240.8 – 49.943.1 – 53 15543.1 – 52.645.8 – 55.8 15744.9 – 54.948.1 – 58.9 16047.2 – 57.650.8 – 61.6 16349 – 59.953 – 64.8 16551.2 – 62.655.3 – 68 16853 – 64.858 – 70.7 17055.3 – 67.660.3 – 73.9 17357.1 – 69.863 – 76.6 17559.4 – 72.665.3 – 79.8 17861.2 – 74.867.6 – 83 18063.5 – 77.570.3 – 85.7 18365.3 – 79.872.6 – 88.9 18567.6 – 82.575.3 – 91.6 18869.4 – 84.877.5 – 94.8 19171.6 – 87.579.8 – 98 kg 19373.5 – 89.882.5 – 100.6 19575.7 – 92.584.8 – 103.8 19877.5 – 94.887.5 – 106.5 20179.8 – 97.589.8 – 109.7 20381.6 – 99.892 – 112.9 20583.9 – 102.594.8 – 115.6 20885.7 – 104.897 – 118.8 21088 – 107.599.8 – 121.5 21389.8 – 109.7102 – 124.7 Greutatea ideala in functie de inaltime IMC1920212223242526272829303132333435 InaltimeGreutate (kg) 1.47m4144454850525456596163656769727376 1.50m4345474952545658606365676972747678 1.52m4446495154565860636567697274767981 1.55m4548505355576062656769727477798284 1.57m4749525457596264676972747779828487 1.60m4951545659616466697274777982848789 1.63m5053555861646668717477798284878993 1.65m5254576063656871737679828487909395 1.68m5456596264677073767881848790939598 1.70m 55 57 61 64 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 98 101 1.72m575963656872747880838689929598101104 1.75m5861646870737780838689929598101104107 1.78m60636669737679828588929598101104107110 1.80m626568717578818488919498101104107110113 1.83m6467707377808387909397100103107110113117 1.85m6568727579838689939699103107110113117120 1.88m67707478818488929599102106109113116120123 1.91m697376808387919498102105109112116120123127 1.93m7174788286899397100104108112115119123127130 Inaltime Greutate (kg) IMC1920212223242526272829303132333435