CEC nu a găsit încălcări în sesizarea Maiei Sandu privind presupuse semnături false în dreptul donațiilor către PD

10:10

Viorel Mardare are cancer. Anunțul a fost făcut de jurnalista Nata Albot pe o rețea de socializare. Ba mai mult, prietenii au creat și o pagină „Viorel Must Go On”.„Cu siguranță ai văzut măcar una din operele sale, care au făcut Moldova cunoscută pentru milioane de oameni în lume. https://goo.gl/3CXzbs