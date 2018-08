Ioan Irineu Mihălcescu - apostol al teologiei românești

14:20

Vadim Pirogan a fost un scriitor și deținutul politic basarabean, fondator al Asociației Foștilor Deținuți Politici și Veteranilor Armatei Române. Vadim Pirogan este un exemplu de patriotism si sacrificiu pentru Basarabia. La doar 17 ani, a fost arestat ca presupus spion român. A stat cinci ani in lagărul cu regim aspru Taiset-Bratsk (Irkutsk), unde din 1300 de romani basarabeni au supravietuit 150. Pana in 1989, Vadim Pirogan a fost prigonit de autoritatile comuniste, el locuind in Lvov. Abia din istoricul an revine la Chișinău, unde contribuie la redesteptarea nationala a poporului nostru.