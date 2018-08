Patru moldoveni răniți în accidentul din Kaluga au ajuns la Chișinău. Au fost preluați de medici// VIDEO

16:00

Primăria Chişinău informează că în perioada 7 – 26 august va fi suspendat traficul rutier pe str. Nicolae Testemiţanu, tronsonul cuprins între străzile Vladimir Korolenco – Constantin Vîrnav, în legătură cu executarea lucrărilor de reparaţie capitală a reţelelor termice. În legătură cu executarea lucrărilor, circulaţia transportului public va fi stabilită după cum urmează. Traseul rutei […]