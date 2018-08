O membră a grupării protestatare rusești Pussy Riot a fost împiedicată să iasă din Rusia.

O membră a grupării protestatare rusești Pussy Riot a fost împiedicată să iasă din Rusia. Piotr Verzilov, el însuși membru în trupa punk, a spus că Maria Aliohina a încercat fără succes să zboare de la Moscova la Londra, iar poliția de frontieră i-a explicat că are interdicție de ieșire din Federația Rusă. În 7 august Aliohina și alți doi activiști au organizat un protest în fața sediului serviciului de instituții penitenciare al Rusiei (FSIN), la Moscova. Activiștii au afișat pe clădire un banner pe care scria „FSIN=GULAG” și fotografii ale unor bărbați în uniforme de deținuți care par să fi fost bătuți. Fiecare fotografie are numere de penitenciar și locul unde s-ar afla. Nu este limpede dacă protestul de ieri are vreo legătură cu interdicția ieșirii Aliohinei din țară.

