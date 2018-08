Pachetul de reforme fiscală, salutat de reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii

17:30

Șeful Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, afirmă că instituția pe care o conduce "are multe pete" pe exterior. Potrivit lui Zumbreanu, cauza apariției acestor "pete" sînt acuzațiile politice din partea celor care nu cunosc "procedurile interne și legale de acțiune ale CNA". "Atît s-a aruncat cu declarații politice în imaginea Centrul Național Anticorupție, încît parcă s-a format o haină frumoasă de camuflaj cu multe-multe pete. E OK, ne-am obișnuit", a ironizat Șeful CNA în studioul Radio "Sputnik Moldova". Bogdan Zumbreanu precizează că în majoritatea cazurilor investigațiile CNA pornesc de la sesizarea unui cetățean concret. "Poate fi acest fapt catalogat drept o influență sau indicație din partea cuiva? Eu consider că nu. Aceeași situație este și în cazul dosarelor răsunătoare în privința persoanelor deja condamnate. Aici mă refer la fostul prim-ministru unde la fel investigația a pornit de la un autodenunț banal și nu de la autosesizare. Dacă ar fi adevărat ceea ce se vehiculează, ne-am fi autosesizat și am fi demarat noi investigațiile noastre și am fi mers mai departe. Că CNA execută comenzi politice — asta o spun cel puțin persoanele care nu cunosc procedurile interne și legale de acțiune. Din momentul în care sîntem sesizați, sîntem obligați să examinăm sesizarea și să întreprindem măsurile respective", a explicat Șeful Centrului Național Anticorupție.Bogdan Zumbreanu menționează că centrul pe care-l conduce a fost de multe ori trecut din subordinea Parlamentului în a Guvernului și invers."Am fost mult timp independenți sub Parlament pînă am documentat ceva dureros pentru cineva și am fost scoși. De la Guvern am fost scoși cînd am trecut pe la Inspectoratul Fiscal. E un mecanism legal de a executa presiune ilegală. Sperăm să nu mai avem așa gen de transferuri pentru că ne periclitează activitatea și moralul lucrătorilor CNA, care doresc să aibă o stabilitate", a mai adăugat Zumbreanu.sursa: noi.md