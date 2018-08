Tânăr de 23 de ani, cercetat penal pentru furtul unei motorete

15:40

Comercianţii ambulanţi inundă din nou străzile capitalei pentru a vinde fructe şi legume. Astfel, astăzi la şedinţa operativă a Primăriei Chişinău, edilul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu a solicitat pretorilor de sector să verifice toate străzile şi să amendeze vânzătorii care nu respectă legea,„Eu vă rog frumos, mai puțin prin birouri și plimbați-vă măcar de două-trei ori pe săptămână. Vedeți ce se întâmplă pe sector. Dumneavoastră știți unde aveți deja probleme. Am stabilit niște criterii de comercializare. Nu se comercializează din unitățile de transport. Păi dacă mergem să ne plimbăm acum pe fiecare sector, cred că o să găsim comercializarea direct din mașini. Noi atunci am zis, să fie locuri special amenajate. Noi atunci am identificat locurile. Am stabilit criterii foarte clare pentru toți, am zis fără excepție, în așa mod încât să fie reguli egale pentru toți.