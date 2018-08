Test: Cat de atent esti in trafic?

16:00

UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a realizat un studiu, in cadrul caruia s-a urmarit determinarea modului in care o unitate reparatoare auto executa o oferta de reparatie catre un client, pe de-o parte in situatia in care acesta are autovehiculul asigurat, iar pe de alta parte in cazul in care nu detine asigurare. Astfel s-au constatat diferente de pret triple intre cele doua situatii.