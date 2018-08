Ambasadorii acreditați în Moldova – informați din prima sursă despre acțiunile guvernării

16:00

“Fascismul începe anume de aici – când judeci cine este bun și cine rău, cine are drepturi și cine este o “jivină fricoasă”, cine are dreptul să protesteze și cine trebuie să stea acasă să moară de foame, cine se poate ocupa de politică și cine trebuie să stea la pușcărie. Dezbinarea societății, indiferent pe care criteriu: social, pe vârstă sau etnie, deja înseamnă fascism. Însă decizia de a pune în practică acest termen ține de ordin instituțional sau politic”, a comentat liderul Partidului Politic ”ȘOR”, primarul orașului Orhei, postările de pe social media a simpatizanților PAS, DA și PLDM, apărute în spațiul public în urma protestului de duminică, în care i-au umilit pe manifestanții din Orhei. În particular, este vizat un articol publicat de Carolina Rusu, care a scris că simpatizanții formațiunii ”ȘOR” trebuie lipsiți de pensie și compensații pentru cel puțin o lună de zile.