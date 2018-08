16 copii din sudul țării s-au îmbolnăvit de rujeolă, după o vizită în regiunea Odessa

12:20

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasneţov, a prezentat astăzi secretarului general de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Mihail Căpățînă, copiile scrisorilor de acreditare în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar în țara noastră. În cadrul întrevederii, Mihail Căpățînă și Oleg Vasnețov au avut un schimb de opinii privind […]