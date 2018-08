Sistemul e-Parlament va deveni funcțional până la mijlocul anului 2019

09:30

Taur Nu te simti bine printre cei din jurul tau, incat aproape ca ai prefera singuratatea, decat asemenea anturaj. Parca atragi alaturi de tine doar oameni tristi, pesimisti, care se plang intruna de lipsuri si probleme, or tu nu esti deloc in asentimentul lor. Tu ai fi mult mai tonic si mai vesel, daca te-ar lasa ei in pace, ca atare, daca vrei o zi reusita, fa abstractie de anturajul nefast. Daca stai prea mult printre astfel de persoane, vei incepe sa gandesti ca ele, sa te lamentezi ca ele, sa vezi in jur doar partea negativa a lucrurilor, or tu nu esti croit pe asemenea calapod. Gemeni Iubirea este prin preajma si iti poate invada toate simturile, toate gandurile, incat nu vezi in jur decat iubire! Ai putea cuceri usor inima unei persoane care ti-a atras in mod special atentia, dar si tu poti cadea in mrejele cuiva de parca ti-ai fi pierdut complet uzul ratiunii. Greu sa mai gandesti limpede intr-o astfel de situatie, greu sa lupti cu ceea ce simti, pentru ca azi pasiunea poate fi la cote maxime! Dragostea face ce vrea din tine, si nu vei reusi sa i te opui, incat se poate vorbi de o poveste care-ti ia complet mintile. Nu e musai ca de aici sa iasa o relatie de viitor, ci parte mai mult o escapada, un foc de paie, dar poate deveni mistuitor! Rac Vin si momente cand trebuie sa pui punct unei actiuni care nu-si mai are rostul. Esti acum in fata unui astfel de hop, care ti se pare dificil, pentru ca stii ca dupa el nu va mai fi nimic, dar probabil e obligatoriu pentru a te elibera si a te putea apuca mai apoi de altceva. E un final de etapa, un capitol inchis, linia de finish a cursei, un punct mort dupa care nu mai exista nimic, si iti dai seama ca suna destul de transant, dar orice final e de fapt motivul de a porni mai apoi pe alt drum. Indiferent la ce trebuie sa spui astazi adio, de maine esti liber sa nasti alt plan! Leu Orice vis se destrama la un moment dat tot asa cum si aventura inceputa candva se incheie, fiind nevoit sa revii cu picioarele pe pamant si sa privesti realitatea in fata. Pentru ca esti un om care iubeste enorm libertatea (de miscare, de decizie, de creatie) simti ca, dupa acel final de film de actiune, parca iti lipseste ceva si trebuie sa te supui unor conditii printre care nu ai cum sa te misti in voie. Revin in discutie legi, regulamente, limite stricte, ceea ce nu-ti convine deloc, dar tot ce poti face in acest moment, cand balonul de sapun se sparge, e sa speri cu tarie ca realitatea dura trece, si curand vei porni o noua aventura pe placul tau! Fecioară Nu te grabi, lasa timpul sa curga asa cum vrea el, pentru ca te afli intr-un moment in care orice incercare de a sari peste unele etape se poate solda cu un esec greu de reparat. Parca ai fi inaintea unei decizii cu efecte pe termen lung si nu ai voie sa faci o alegere gresita, pentru ca nu se mai poate modifica dupa aceea. Altfel spus, asa cum iti vei asterne, asa vei dormi, deci ai grija ce faci! Ia-ti tot ragazul necesar de gandire, nu te opri la prima concluzie care iti vine in minte, pentru ca mai pot aparea informatii folositoare pe parcurs. Lasa lucrurile sa se sedimenteze inainte de a spune ce ai ales. Balanță Muncesti cu sarg, pentru ca vezi ca proiectul la care iti aduci contributia evolueaza foarte bine, iar rezultatele finale incep deja sa se contureze la orizont. Cu atat mai mari devin motivatia, ambitia, dorinta de a ajunge la capat cu cat ai ceva concret de castigat de pe urma acestei investitii masive, deci tragi tare ca sa duci la capat ce ai inceput. Ti se cer enorma atentie si concentrare, dar si un oarecare efort, pentru ca nu e un proiect simplu, ci un mare devorator de energie pe toate planurile: fizic, mental, emotional, dar ceea ce se cladeste sub ochii tai din mintea si din mainile tale e demn de toata lauda si mandria! Scorpion Nu te astepta ca cele mai bune vesti sa vina la tine ambalate intr-o hartie sclipitoare si cu fundita, pentru ca uneori vin in cea mai bruta si neatractiva forma. Nu subestima lucrurile, totusi! Daca ceva nu arata asa cum ai sperat si, la prima vedere, pare mai degraba o veste proasta, mai asteapta o vreme sa se sedimenteze apele tulburi. S-ar putea sa descoperi ca acel punct fragil era de fapt startul spre o rezolvare mult mai buna, spre o etapa mult mai fericita, ca atare nu reactiona agresiv sau negativ la un hop. Ai putintica rabdare sa se limpezeasca informatia in mintea ta si ai sa vezi ce buna e calea aceea! Săgetător Accepta mana intinsa azi de un coleg, pentru ca se va dovedi a fi salvatoare intr-un moment sensibil pentru tine. Desi vrei sa crezi cu tarie ca te poti descurca si singur, daca totusi admiti ca uneori ai nevoie si de ajutor, vei avea numai de castigat. Mai mult, daca vei refuza ajutorul prietenesc si sincer, de acesta ar putea profita altcineva care ti-o va lua inainte incat vei regreta mai apoi ca n-ai fost pe faza. Nu te incapatana sa respingi orice ajutor si nu te gandi ca in spatele acestui gest sincer s-ar ascunde ceva, pentru ca, daca-l respingi, a doua oara nu mai vine iar altul va sti sa-l valorifice in defavoarea ta! Capricorn Declara-ti clar intentiile, pentru ca primul pas spre implinirea unui vis e sa stii foarte bine ce anume iti doresti. Acum e momentul ideal sa privesti spre viitor si sa spui cu fermitate si incredere: vreau cutare! Nu te gandi neaparat si la strategia care sa te duca acolo, ci doar arunca sageata inainte si ai sa vezi ca vor veni spre tine, pe parcurs, si resursele de a indeplini acel vis. Intretine aceste intentii cu noi si noi informatii, ganduri, emotii si stari, pentru ca din ele se alimenteaza viitoarea reusita! Ti-ai clarificat obiectivul? Perfect, acum asteapta sa vina spre tine abundenta de solutii. Vărsător Nu te astepta ca judecata celor din jur sa fie justa sau calma, ci te poti astepta la replici de-a dreptul dureroase. Tu esti un vajnic militant in slujba adevarului si nimic nu te deranjeaza mai tare ca nedreptatea, ca atare, daca nu meriti criticile care ti se aduc, vei riposta vehement si nu te vei lasa cu una, cu doua. Vei gasi imediat armele pentru o contraofensiva, astfel incat sa demonstrezi ca ceilalti gresesc in aprecierile lor la adresa ta. Apeleaza numai la armele corecte pentru a-ti invinge rivalii si nu-i lasa sa se comporte cu tine asa cum nu ai merita, de fapt. Pești Nu mai astepta, daca simti ca e momentul potrivit sa actionezi intr-o directie spre care mintea si inima te indeamna. Esti pregatit, detii toate resursele pentru a reusi, ba chiar mai mult decat ai putea crede tu ca poti, dar mai e nevoie doar de acea scanteie care pune motorul in functiune, nici tu nu banuiesti de ce esti capabil pana nu pornesti, deci acum momentul pentru un start in forta catre un tel suprem. Nu te multumi cu reusite mici, pe acelea le poti atinge oricand, acum ridica-te si tinteste mult mai sus si mult mai departe!